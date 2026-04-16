料理人をめざす高校生が、平安時代から続く食の儀式を学びました。魚に手を触れず、包丁と箸でめでたい形に盛り付けるもので、去年、大阪で開かれた万博でも披露されました。

【写真を見る】高校生が伝統の「生間流包丁式」学ぶ 魚に手を触れず包丁と箸で 大阪関西万博でも披露された平安時代から続く食の儀式【岡山】

（儀式の様子）

おかやま山陽高校で行われた「生間流（いかまりゅう）包丁式」の特別授業です。平安時代から伝わる儀式で、魚に手を触れず、包丁と箸で盛り付けます。

生徒が2年生になって和食を学び始めるのにあわせ、講師の山本八朗さんが毎年、技を披露します。今回は、スズキが舟に飛び込んできたという縁起話を題材にしたもので、去年、大阪で開かれた万博でも実演したということです。

（調理科2年生）

「迫力もあって、いろいろなことが学べてよかったです」

（調理科2年生）

「僕は将来フレンチをやりたいと思っているので、それにとり入れたりしていきたい」

（おかやま山陽高校 和食専任講師 山本八朗さん）

「（生徒たちに）食材を大切にすることと、生きたものを殺して食べますので、感謝の気持ちを持っていただきたい」

講師の山本さんは調理技術とともに、和食の歴史や文化も教えていきたいと話しています。