　4月16日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2939銘柄。東証終値比で上昇は1344銘柄、下落は1510銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが136銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は420円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4598>　デルタフライ　　　　225　　 +28（ +14.2%）
2位 <2158>　フロンテオ　　　　　905　　 +66（　+7.9%）
3位 <5367>　ニッカトー　　　　　870　　 +62（　+7.7%）
4位 <3823>　ＷＨＤＣ　　　　　　 44　　　+3（　+7.3%）
5位 <7477>　ムラキ　　　　　　 2540　　+139（　+5.8%）
6位 <8783>　ａｂｃ　　　　　　　201　　　+8（　+4.1%）
7位 <8836>　ＲＩＳＥ　　　　　　 32　　　+1（　+3.2%）
8位 <6740>　Ｊディスプレ　　　　112　　　+3（　+2.8%）
9位 <4597>　ソレイジア　　　　 36.9　　+0.9（　+2.5%）
10位 <3439>　三ツ知　　　　　　706.9　 +16.9（　+2.4%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　　23200　 -6800（ -22.7%）
2位 <6005>　三浦工　　　　　　 3157　-199.0（　-5.9%）
3位 <6659>　メディアＬ　　　　 36.5　　-1.5（　-3.9%）
4位 <8918>　ランド　　　　　　　9.7　　-0.3（　-3.0%）
5位 <2195>　アミタＨＤ　　　　　500　　 -15（　-2.9%）
6位 <3994>　マネフォ　　　　 4972.1　-145.9（　-2.9%）
7位 <6966>　三井ハイテク　　　677.1　 -18.9（　-2.7%）
8位 <2338>　クオンタムＳ　　　　116　　　-3（　-2.5%）
9位 <6954>　ファナック　　　　 6194　　-139（　-2.2%）
10位 <3796>　いい生活　　　　　349.1　　-6.9（　-1.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　648　 +10.0（　+1.6%）
2位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　392.7　　+4.7（　+1.2%）
3位 <6113>　アマダ　　　　　 2513.7　 +23.2（　+0.9%）
4位 <4061>　デンカ　　　　　 3816.2　 +35.2（　+0.9%）
5位 <6758>　ソニーＧ　　　　 3437.9　 +30.9（　+0.9%）
6位 <6753>　シャープ　　　　　　609　　+5.4（　+0.9%）
7位 <9433>　ＫＤＤＩ　　　　 2649.9　 +22.9（　+0.9%）
8位 <7453>　良品計画　　　　　 4050　　 +34（　+0.8%）
9位 <8750>　第一ライフ　　　 1512.2　　+9.2（　+0.6%）
10位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　 1415　　+8.5（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　　23200　 -6800（ -22.7%）
2位 <6954>　ファナック　　　　 6194　　-139（　-2.2%）
3位 <8058>　三菱商　　　　　　 5001　　 -85（　-1.7%）
4位 <5214>　日電硝　　　　　 7353.6　 -72.4（　-1.0%）
5位 <7201>　日産自　　　　　　366.2　　-3.6（　-1.0%）
6位 <7832>　バンナムＨＤ　　 3882.6　 -35.4（　-0.9%）
7位 <4689>　ラインヤフー　　　425.1　　-3.5（　-0.8%）
8位 <6479>　ミネベア　　　　 2986.9　 -24.1（　-0.8%）
9位 <4324>　電通グループ　　 3062.3　 -24.7（　-0.8%）
10位 <5831>　しずおかＦＧ　　 2838.3　 -17.7（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース