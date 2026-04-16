[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1344銘柄・下落1510銘柄（東証終値比）
4月16日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2939銘柄。東証終値比で上昇は1344銘柄、下落は1510銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが136銘柄、値下がりは84銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は420円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4598> デルタフライ 225 +28（ +14.2%）
2位 <2158> フロンテオ 905 +66（ +7.9%）
3位 <5367> ニッカトー 870 +62（ +7.7%）
4位 <3823> ＷＨＤＣ 44 +3（ +7.3%）
5位 <7477> ムラキ 2540 +139（ +5.8%）
6位 <8783> ａｂｃ 201 +8（ +4.1%）
7位 <8836> ＲＩＳＥ 32 +1（ +3.2%）
8位 <6740> Ｊディスプレ 112 +3（ +2.8%）
9位 <4597> ソレイジア 36.9 +0.9（ +2.5%）
10位 <3439> 三ツ知 706.9 +16.9（ +2.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7741> ＨＯＹＡ 23200 -6800（ -22.7%）
2位 <6005> 三浦工 3157 -199.0（ -5.9%）
3位 <6659> メディアＬ 36.5 -1.5（ -3.9%）
4位 <8918> ランド 9.7 -0.3（ -3.0%）
5位 <2195> アミタＨＤ 500 -15（ -2.9%）
6位 <3994> マネフォ 4972.1 -145.9（ -2.9%）
7位 <6966> 三井ハイテク 677.1 -18.9（ -2.7%）
8位 <2338> クオンタムＳ 116 -3（ -2.5%）
9位 <6954> ファナック 6194 -139（ -2.2%）
10位 <3796> いい生活 349.1 -6.9（ -1.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9501> 東電ＨＤ 648 +10.0（ +1.6%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 392.7 +4.7（ +1.2%）
3位 <6113> アマダ 2513.7 +23.2（ +0.9%）
4位 <4061> デンカ 3816.2 +35.2（ +0.9%）
5位 <6758> ソニーＧ 3437.9 +30.9（ +0.9%）
6位 <6753> シャープ 609 +5.4（ +0.9%）
7位 <9433> ＫＤＤＩ 2649.9 +22.9（ +0.9%）
8位 <7453> 良品計画 4050 +34（ +0.8%）
9位 <8750> 第一ライフ 1512.2 +9.2（ +0.6%）
10位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1415 +8.5（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7741> ＨＯＹＡ 23200 -6800（ -22.7%）
2位 <6954> ファナック 6194 -139（ -2.2%）
3位 <8058> 三菱商 5001 -85（ -1.7%）
4位 <5214> 日電硝 7353.6 -72.4（ -1.0%）
5位 <7201> 日産自 366.2 -3.6（ -1.0%）
6位 <7832> バンナムＨＤ 3882.6 -35.4（ -0.9%）
7位 <4689> ラインヤフー 425.1 -3.5（ -0.8%）
8位 <6479> ミネベア 2986.9 -24.1（ -0.8%）
9位 <4324> 電通グループ 3062.3 -24.7（ -0.8%）
10位 <5831> しずおかＦＧ 2838.3 -17.7（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4598> デルタフライ 225 +28（ +14.2%）
2位 <2158> フロンテオ 905 +66（ +7.9%）
3位 <5367> ニッカトー 870 +62（ +7.7%）
4位 <3823> ＷＨＤＣ 44 +3（ +7.3%）
5位 <7477> ムラキ 2540 +139（ +5.8%）
6位 <8783> ａｂｃ 201 +8（ +4.1%）
7位 <8836> ＲＩＳＥ 32 +1（ +3.2%）
8位 <6740> Ｊディスプレ 112 +3（ +2.8%）
9位 <4597> ソレイジア 36.9 +0.9（ +2.5%）
10位 <3439> 三ツ知 706.9 +16.9（ +2.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7741> ＨＯＹＡ 23200 -6800（ -22.7%）
2位 <6005> 三浦工 3157 -199.0（ -5.9%）
3位 <6659> メディアＬ 36.5 -1.5（ -3.9%）
4位 <8918> ランド 9.7 -0.3（ -3.0%）
5位 <2195> アミタＨＤ 500 -15（ -2.9%）
6位 <3994> マネフォ 4972.1 -145.9（ -2.9%）
7位 <6966> 三井ハイテク 677.1 -18.9（ -2.7%）
8位 <2338> クオンタムＳ 116 -3（ -2.5%）
9位 <6954> ファナック 6194 -139（ -2.2%）
10位 <3796> いい生活 349.1 -6.9（ -1.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9501> 東電ＨＤ 648 +10.0（ +1.6%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 392.7 +4.7（ +1.2%）
3位 <6113> アマダ 2513.7 +23.2（ +0.9%）
4位 <4061> デンカ 3816.2 +35.2（ +0.9%）
5位 <6758> ソニーＧ 3437.9 +30.9（ +0.9%）
6位 <6753> シャープ 609 +5.4（ +0.9%）
7位 <9433> ＫＤＤＩ 2649.9 +22.9（ +0.9%）
8位 <7453> 良品計画 4050 +34（ +0.8%）
9位 <8750> 第一ライフ 1512.2 +9.2（ +0.6%）
10位 <5020> ＥＮＥＯＳ 1415 +8.5（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7741> ＨＯＹＡ 23200 -6800（ -22.7%）
2位 <6954> ファナック 6194 -139（ -2.2%）
3位 <8058> 三菱商 5001 -85（ -1.7%）
4位 <5214> 日電硝 7353.6 -72.4（ -1.0%）
5位 <7201> 日産自 366.2 -3.6（ -1.0%）
6位 <7832> バンナムＨＤ 3882.6 -35.4（ -0.9%）
7位 <4689> ラインヤフー 425.1 -3.5（ -0.8%）
8位 <6479> ミネベア 2986.9 -24.1（ -0.8%）
9位 <4324> 電通グループ 3062.3 -24.7（ -0.8%）
10位 <5831> しずおかＦＧ 2838.3 -17.7（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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