春の新定番、ニンニク香る「春キャベツと豚肉のガーリック蒸し煮」。フライパン1つで完成、少量の酒で蒸し煮に
ふんわりとやわらかく、特有の甘みが楽しめる春キャベツは、この季節に何度も食卓に登場させたい主役級の野菜ですよね。今しか味わえないみずみずしさを存分に活かせば、いつもの食卓がパッと明るいひと皿に仕上がります。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、春キャベツを使った「ガーリック蒸し煮」を教えてもらいました。
今しか味わえない。「春キャベツ」が主役のガーリック蒸し煮
今回は、春キャベツの甘みと豚肉のうま味を閉じ込めた「春キャベツと豚肉のガーリック蒸し煮」を紹介します。
ざく切りにしたキャベツと豚バラを重ね、少量の酒で蒸し煮にすることで、野菜本来の水分が引き出され、驚くほどしっとりジューシーに仕上がります。
ニンニクの香りを移したオイルが全体になじみ、シンプルな味つけながらも箸が止まらないおいしさ。春の味覚をたっぷり、手軽に楽しめるメインおかずです。
●春キャベツと豚肉のガーリック蒸し煮
【材料（2人分）】
春キャベツ 300g
豚バラ薄切り肉 200g
ニンニク 1片
酒 大さじ2
しょうゆ 小さじ1
塩 小さじ1／3
黒コショウ 少々
オリーブオイル 大さじ1／2
【つくり方】
（1） 春キャベツは大きめのざく切りにする。ニンニクは薄切りにする。豚バラ肉は4〜5cm幅に切る。
（2） フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れ、弱めの中火で加熱する。
（3） ニンニクの香りが立ってきたら、キャベツ、豚バラの順にのせ、酒を回しかける。
（4） フタをして、弱めの中火で4〜5分蒸し煮にする。
（5） キャベツがしんなりしたらしょうゆ、塩、黒コショウを加えてさっと混ぜる。
（6） 皿に盛ったら、完成！
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう