ふんわりとやわらかく、特有の甘みが楽しめる春キャベツは、この季節に何度も食卓に登場させたい主役級の野菜ですよね。今しか味わえないみずみずしさを存分に活かせば、いつもの食卓がパッと明るいひと皿に仕上がります。今回は、共働き料理家のぐっち夫婦に、春キャベツを使った「ガーリック蒸し煮」を教えてもらいました。

今しか味わえない。「春キャベツ」が主役のガーリック蒸し煮

今回は、春キャベツの甘みと豚肉のうま味を閉じ込めた「春キャベツと豚肉のガーリック蒸し煮」を紹介します。

【写真】材料はこちら！

ざく切りにしたキャベツと豚バラを重ね、少量の酒で蒸し煮にすることで、野菜本来の水分が引き出され、驚くほどしっとりジューシーに仕上がります。

ニンニクの香りを移したオイルが全体になじみ、シンプルな味つけながらも箸が止まらないおいしさ。春の味覚をたっぷり、手軽に楽しめるメインおかずです。

●春キャベツと豚肉のガーリック蒸し煮

【材料（2人分）】

春キャベツ 300g

豚バラ薄切り肉 200g

ニンニク 1片

酒 大さじ2

しょうゆ 小さじ1

塩 小さじ1／3

黒コショウ 少々

オリーブオイル 大さじ1／2



【つくり方】

（1） 春キャベツは大きめのざく切りにする。ニンニクは薄切りにする。豚バラ肉は4〜5cm幅に切る。

（2） フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れ、弱めの中火で加熱する。

（3） ニンニクの香りが立ってきたら、キャベツ、豚バラの順にのせ、酒を回しかける。

（4） フタをして、弱めの中火で4〜5分蒸し煮にする。

（5） キャベツがしんなりしたらしょうゆ、塩、黒コショウを加えてさっと混ぜる。

（6） 皿に盛ったら、完成！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう