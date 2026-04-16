ユニオンクリエイティブ、「To LOVEる-とらぶる-ダークネス」1/4サイズ水着シリーズ「結城美柑」ミューズカラーを10月に発売
【ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ 「結城美柑 1/4サイズ」ミューズカラーver.】 10月 発売予定 価格：39,600円
10月 発売予定
ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ『結城美柑 1/4サイズ』ミューズカラーver.」を10月に発売する。価格は39,600円。
本商品は「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス」のキャラクター「結城美柑」を水着姿で1/4スケールフィギュア化したもの。透明感あふれる、ミューズカラーのスク水姿で立体化され、胸元を見せるような無防備なポーズが表現されている。
肌の透明感やスク水の光沢感ある色彩なども作り込まれている。
ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ 「結城美柑 1/4サイズ」ミューズカラーver.
10月 発売予定
価格：39,600円
スケール：1/4
サイズ：全高約38cm（台座+1.5ｃｍ）
(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社