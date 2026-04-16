【ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ 「結城美柑 1/4サイズ」ミューズカラーver.】 10月 発売予定 価格：39,600円

ユニオンクリエイティブは、フィギュア「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ『結城美柑 1/4サイズ』ミューズカラーver.」を10月に発売する。価格は39,600円。

本商品は「ToLOVEる－とらぶる－ダークネス」のキャラクター「結城美柑」を水着姿で1/4スケールフィギュア化したもの。透明感あふれる、ミューズカラーのスク水姿で立体化され、胸元を見せるような無防備なポーズが表現されている。

肌の透明感やスク水の光沢感ある色彩なども作り込まれている。

ToLOVEる－とらぶる－ダークネス 水着シリーズ 「結城美柑 1/4サイズ」ミューズカラーver.

10月 発売予定

価格：39,600円

スケール：1/4

サイズ：全高約38cm（台座+1.5ｃｍ）

(C) 矢吹健太朗・長谷見沙貴/集英社