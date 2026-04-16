Snow Man深澤辰哉、姪っ子の“お願い”きっかけでボンボンドロップシール知る「可愛すぎる」「メロい」エピソードに反響続々
【モデルプレス＝2026/04/16】Snow Manの深澤辰哉が、4月15日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（よる9時〜）に出演。姪っ子とのエピソードを語る場面があった。
【写真】スノメンバー、姪っ子トークした番組のワンシーン
番組では「物価高でカツカツ 家計の救済ワザ」をテーマに、専門家がお金が増える・もらえる・稼げるワザを紹介した。お金を増やすためには、流行に敏感になることが大切だとレクチャーがあると、深澤は「僕も自分で調べるのは結構苦手なんですけど。周りからの知識でなんとなく流行を知るというか」と流行に敏感なタイプではないと明かした。
さらに深澤は「姪っ子がいて」と切り出し「ボンボンドロップシールみたいなのが今すごい流行ってる。ちょっと前に流行ってて、今も流行り続けてるんですけど。それが欲しいみたいになって。どうにか探してくれみたいにお願いされて」と姪っ子とのエピソードを披露。「ボンボンドロップシールって何だ？ってこの間調べて」と姪っ子がきっかけに流行を知ったと話した。
2025年3月27日放送のグループのラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜）で、姪っ子には「財布の紐がゆるゆる」になると話していた深澤。今回の姪っ子とのエピソードを受け、SNS上では「姪っ子ちゃんのためにボンドロを探してあげる辰哉くんがメロい」「尊くてたまらない」「優しいおじさん」「可愛すぎる」「姪っ子ちゃんとの会話と調べてるところ想像するだけで悶絶」「買ってあげられたのかな？」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆深澤辰哉、姪っ子からお願いされたこと
番組では「物価高でカツカツ 家計の救済ワザ」をテーマに、専門家がお金が増える・もらえる・稼げるワザを紹介した。お金を増やすためには、流行に敏感になることが大切だとレクチャーがあると、深澤は「僕も自分で調べるのは結構苦手なんですけど。周りからの知識でなんとなく流行を知るというか」と流行に敏感なタイプではないと明かした。
◆深澤辰哉、姪っ子とのエピソードに反響
2025年3月27日放送のグループのラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜）で、姪っ子には「財布の紐がゆるゆる」になると話していた深澤。今回の姪っ子とのエピソードを受け、SNS上では「姪っ子ちゃんのためにボンドロを探してあげる辰哉くんがメロい」「尊くてたまらない」「優しいおじさん」「可愛すぎる」「姪っ子ちゃんとの会話と調べてるところ想像するだけで悶絶」「買ってあげられたのかな？」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
今日よる９時からの#ホンマでっか??TVは— 【ホンマでっか!?TV】公式 (@fujitv_honma) April 15, 2026
＼?家計の救済ワザ?／
ゲストは"散財派"?の2人????#ヒロミ と #SnowMan #深澤辰哉 ???
??物価高で家計がカツカツ…?
でも知ってるだけでお金が増えるかも?
?????}主婦の発明で約7億円??の売り上げ??
?????}ショート動画で金遣いが荒くなる??? pic.twitter.com/0Tp1SpzRs2
情報：フジテレビ
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