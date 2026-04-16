東京ディズニーランドへご招待！JCB「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー」
東京ディズニーランドのオフィシャルスポンサーである「JCB（ジェーシービー）」
JCBにて、2026年7月3日に東京ディズニーランドで開催される「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー」へ合計1,000名を招待するキャンペーンが実施されます☆
JCB 東京ディズニーランド「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー」ご招待
キャンペーン期間：2026年4月16日（木）〜5月15日（金）
内容：東京ディズニーランドで開催される“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティーへ、500組1,000名様をご招待。貸切イベント内で開催される映画『トイ・ストーリー5』スペシャルトークショーにも参加のチャンス！
賞品・当選人数：
・A賞：“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー・パスポート＋スペシャルトークショー参加券（ペア）75組150名
・B賞：“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー・パスポート（ペア）425組850名
内容：
・当日来園者全員へのプレゼントがあります。何がもらえるかはお楽しみ！
・スペシャルグリーティングを実施予定
・特別なトークショーを東京ディズニーランド「ファンタジーランド・フォレストシアター」で開催
ご招待日時：2026年7月3日（金） 7:30PM〜10:30PM
応募方法：
キャンペーンエントリーのうえ、JCBカードを利用したクレジット売上票をアップロード。期間中にアップロードされたクレジット売上票の合計金額5,000円（税込）を1口として抽選します。
※少額から、何度でもアップロード可能。アップロードされた合計金額に応じて口数がアップします
※対面のJCB加盟店（国内）におけるクレジット売上票が対象となります。なお、ECサイト・通信販売でのご購入は対象となりません
対象カード：日本国内で発行されたJCBブランドのクレジットカード・デビットカード（JCBマークのついている、カード番号が35から始まるカード）
※JCBプリペイドおよび一部のカードはキャンペーンの対象となりません
※QUICPay（TM）を含むJCBカードを紐づけた電子マネー決済、QRコード・バーコードでのお支払いは本キャンペーンの対象となりません
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です
東京ディズニーリゾートにて、2026年7月2日から9月14日まで開催されるペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」
2026年7月3日に公開されるディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』を記念して実施されるスペシャルイベントです。
東京ディズニーランドではキャラクターをみつけて楽しむスタンプラリーの実施やスペシャルメニューが販売されるほか、両パークでデコレーションやスペシャルグッズが展開されます。
今回、東京ディズニーランドで開催される「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー」へ合計1,000名を招待するキャンペーンをJCBが実施。
「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５」実施中の東京ディズニーランドを貸切で楽しむことができます☆
当日来園された方全員へ、特別なプレゼント用意されるほか、スペシャルグリーティング、「ファンタジーランド・フォレストシアター」では特別なトークショーも実施されるスペシャル企画です☆
パスポートチケットやスペシャルトークショーの参加券が抽選で当たるスペシャル企画。
JCBが2026年4月16日より実施している東京ディズニーランド「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー」ご招待キャンペーンの紹介でした☆
©Disney
©2026 Disney/Pixar
※JCBは東京ディズニーランドのオフィシャルスポンサーです。
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