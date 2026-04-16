東京ディズニーランドのオフィシャルスポンサーである「JCB（ジェーシービー）」

JCBにて、2026年7月3日に東京ディズニーランドで開催される「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー」へ合計1,000名を招待するキャンペーンが実施されます☆

JCB 東京ディズニーランド「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー」ご招待

キャンペーン期間：2026年4月16日（木）〜5月15日（金）

内容：東京ディズニーランドで開催される“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティーへ、500組1,000名様をご招待。貸切イベント内で開催される映画『トイ・ストーリー5』スペシャルトークショーにも参加のチャンス！

賞品・当選人数：

・A賞：“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー・パスポート＋スペシャルトークショー参加券（ペア）75組150名

・B賞：“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー・パスポート（ペア）425組850名

内容：

・当日来園者全員へのプレゼントがあります。何がもらえるかはお楽しみ！

・スペシャルグリーティングを実施予定

・特別なトークショーを東京ディズニーランド「ファンタジーランド・フォレストシアター」で開催

ご招待日時：2026年7月3日（金） 7:30PM〜10:30PM

応募方法：

キャンペーンエントリーのうえ、JCBカードを利用したクレジット売上票をアップロード。期間中にアップロードされたクレジット売上票の合計金額5,000円（税込）を1口として抽選します。

※少額から、何度でもアップロード可能。アップロードされた合計金額に応じて口数がアップします

※対面のJCB加盟店（国内）におけるクレジット売上票が対象となります。なお、ECサイト・通信販売でのご購入は対象となりません

対象カード：日本国内で発行されたJCBブランドのクレジットカード・デビットカード（JCBマークのついている、カード番号が35から始まるカード）

※JCBプリペイドおよび一部のカードはキャンペーンの対象となりません

※QUICPay（TM）を含むJCBカードを紐づけた電子マネー決済、QRコード・バーコードでのお支払いは本キャンペーンの対象となりません

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です

東京ディズニーリゾートにて、2026年7月2日から9月14日まで開催されるペシャルイベント「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5」

2026年7月3日に公開されるディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』を記念して実施されるスペシャルイベントです。

東京ディズニーランドではキャラクターをみつけて楽しむスタンプラリーの実施やスペシャルメニューが販売されるほか、両パークでデコレーションやスペシャルグッズが展開されます。

今回、東京ディズニーランドで開催される「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー」へ合計1,000名を招待するキャンペーンをJCBが実施。

「ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５」実施中の東京ディズニーランドを貸切で楽しむことができます☆

当日来園された方全員へ、特別なプレゼント用意されるほか、スペシャルグリーティング、「ファンタジーランド・フォレストシアター」では特別なトークショーも実施されるスペシャル企画です☆

パスポートチケットやスペシャルトークショーの参加券が抽選で当たるスペシャル企画。

JCBが2026年4月16日より実施している東京ディズニーランド「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティー」ご招待キャンペーンの紹介でした☆

©Disney

©2026 Disney/Pixar

※JCBは東京ディズニーランドのオフィシャルスポンサーです。

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