敵打者も「打てないわ」と苦笑いの貫禄10K　大谷翔平が約5年ぶりの“投手専任”マウンドで証明した衝撃の支配力「もうばかばかしい議論を終わらせるべき」

気迫のこもった投球をマウンドで披露した大谷(C)Getty Images

まさしく快刀乱麻だ。現地時間4月15日、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのメッツ戦に先発登板。エンゼルス時代の2021年5月28日のアスレチックス戦以来5年ぶりとなる「投手専念」のマウンドで、6回（95球）を投げ、被安打2、10奪三振、1失点と好投した。

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「ジャッキー・ロビンソンデー」となったこの日、普段とは異なる42番を背負ってマウンドに立った大谷。13日のメッツ戦で右肩に93.8マイル（約151キロ）の死球を受け、大事をとって投手専任で登板した30歳は、序盤からエンジン全開だった。

初回を危なげない投球で3者凡退に抑えると、2回1死で迎えたフランシスコ・アルバレスを98.7マイル（約158.8キロ）の4シームで見逃し三振を奪うなど、肩の不安を微塵も感じさせない投球を披露。回を増すごとにギアが上がっていた大谷は、3回にMJ・メレンです二塁打を打たれて2死二塁のピンチを招いたが、続くトミー・ファム、フランシスコ・リンドーアを連続三振。11球も粘った末に、この日最速となる100.4マイル（約161.5キロ）の4シームで空振り三振に抑えられたリンドーアは、素早いクイックモーションから投じられた一球に対応しきれず。思わず打席内で「これは打てねぇ」と言わんばかりの苦笑いを浮かべた。

2点リードの5回にメレンデスに適時二塁打を打たれて失点した大谷。日本人先発では最長となる連続自責点0イニングは「32回2／3」でストップしたが、明らかにギアが上がった6回はメッツが2番から始まる好打順だったが、なんと3者連続空振り三振とピシャリ。付け入る隙を与えずに投げ切った。