王外交部長、イランのアラグチ外相と電話会談―中国

中国の王毅外交部長は4月15日、イランのアラグチ外相と電話会談をおこないました。

アラグチ外相は米国との交渉の最新状況とイランの今後の方針について説明し、平和的な交渉を通じて理性的かつ現実的な解決策を模索し続ける考えを示しました。さらに、中国側がこれまでに情勢の沈静化を推進するために払ってきた努力を高く評価し、引き続き戦闘終結と平和促進に向けて積極的な役割を果たすことに期待を示しました。

王外交部長は、「当面の情勢は戦争から平和に転じるという重要な転換点を迎え、平和の窓口が開かれている」とし、中国は戦闘終結と話し合いの勢いを維持することを支持しており、これはイラン国民の根本的な利益に合致するだけでなく、地域諸国と国際社会の共通の願いでもあると述べました。また、「ホルムズ海峡沿岸国であるイランの主権の安全と合法的権益は尊重、維持されるべきであると同時に、国際通航海峡の航行の自由と安全も保障されるべきだ。海峡の正常な航行回復に努めることは国際社会の一致した要望だ」としたうえで、中国側は習近平国家主席が打ち出した4点の主張の精神に基づき、引き続き情勢緩和と地域諸国の関係改善を促し、中東地域の恒久的な平和と安定を実現するために建設的な役割を発揮していくと表明しました。（提供/CGTN Japanese）