木村拓哉が抜け感あるレイヤード春コーデ披露！モノトーンにネックレスが映える、こなれた着こなしに注目

【写真】木村拓哉の最新ショット／愛犬とともに撮影へ／私服の着こなし

木村拓哉が自身のInstagramを更新。モノクロで切り取った最新ショットを公開した。

■木村拓哉、Tシャツを重ねた着こなしとフェザーネックレスで魅せる

公開されたのは、黒のプルオーバーに白Tシャツを重ねた着こなしでカメラを見つめるモノクロショット。首元からのぞく白Tシャツがコーディネートに抜け感を添え、シンプルながらこなれた雰囲気を漂わせている。

さらに胸元にはフェザーネックレスを合わせ、モノトーンの装いにさりげないアクセントをプラス。ラフなレイヤードスタイルにほどよい存在感が加わっている。

木村は、「今日の撮影、ありがとうございましたぁ～！お疲れ様でした」とつづり、関係者へ感謝を伝えた。

■最近の撮影では愛犬・アムと一緒に現場へ向かったことも

木村は撮影にまつわるエピソードをたびたび明かしている。4月6日の投稿では、「新期のポスター撮影の後は、アムと出動に。途中に出逢えた黒猫さんの迫力がなかなかでした！」と報告。

また、別の投稿では「今日はとある撮影をしてもらいました！ 雨模様だったので、アムにも付き合ってもらい….。」とつづっており、最近の撮影には愛犬と一緒に向かったことを伝えていた。

■木村拓哉の春コーデ