「装甲騎兵ボトムズ」より1/35スケールプラモデル「スタンディングタートル［ST版］」が8月下旬に発売
【スタンディングタートル［ST版］】 8月下旬 発売予定 価格：5,280円
ウェーブは、プラモデル「スタンディングタートル［ST版］」を8月下旬に発売する。価格は5,280円。
本商品は「装甲騎兵ボトムズ」よりクメン編に登場したAT「スタンディングタートル」を1/35スケールプラモデル化したもの。接着剤不要のスナップフィットタイプで、各関節にポリキャップを配したフル可動モデルとなっている。
劇中のデザインが再現され、武装のハンディロケットランチャーや脚部のスワンピークラッグの展開も再現することができる。
【新製品情報】- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) April 16, 2026
ビーラーゲリラの主力機「スタンディングタートル［ST版］」が新登場！製品ページ公開しました！2026年8月下旬発売予定です。#ウェーブ #装甲騎兵ボトムズ
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