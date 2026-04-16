【スタンディングタートル［ST版］】 8月下旬 発売予定 価格：5,280円

ウェーブは、プラモデル「スタンディングタートル［ST版］」を8月下旬に発売する。価格は5,280円。

本商品は「装甲騎兵ボトムズ」よりクメン編に登場したAT「スタンディングタートル」を1/35スケールプラモデル化したもの。接着剤不要のスナップフィットタイプで、各関節にポリキャップを配したフル可動モデルとなっている。

劇中のデザインが再現され、武装のハンディロケットランチャーや脚部のスワンピークラッグの展開も再現することができる。

(C)SUNRISE