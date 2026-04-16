【父「土下座しろ！」の10年後】土下座のおかげで今があるはずなのに…！＜第15話＞#4コマ母道場
10年前、当時18歳だったアカリさんは、大学受験の際、学歴コンプレックスをこじらせた父親から土下座を強要されました。学費を得るためにその要求を受け入れたアカリさんは、同時に両親からの自立を決意します。そして大学進学を機に、両親とは次第に疎遠になっていったのですが……。
第15話 お父さんのおかげでしょ？
【編集部コメント】
ミサトさんのいつもどこか他人事のような対応に、アカリさんはずっと違和感を抱いていたのでしょう。ヒデキさんが受験生に土下座を強要したことを全肯定するために「発破をかけただけ」と言うのであれば、アカリさんが親に「子どもに寄生をしないで自立するための発破をかけているだけ」と土下座を求めても文句は言えませんよね。これで両親が生活を立て直せたら「アカリさんに一本取られた」と笑って言ってくれるのでしょうか。……言わなさそうですね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと
第15話 お父さんのおかげでしょ？
【編集部コメント】
ミサトさんのいつもどこか他人事のような対応に、アカリさんはずっと違和感を抱いていたのでしょう。ヒデキさんが受験生に土下座を強要したことを全肯定するために「発破をかけただけ」と言うのであれば、アカリさんが親に「子どもに寄生をしないで自立するための発破をかけているだけ」と土下座を求めても文句は言えませんよね。これで両親が生活を立て直せたら「アカリさんに一本取られた」と笑って言ってくれるのでしょうか。……言わなさそうですね……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・海田あと