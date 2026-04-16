辻希美、打ち合わせ中の第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿公開「天使」「いい子すぎる」と話題
【モデルプレス＝2026/04/16】タレントの辻希美が4月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの打ち合わせ中の姿を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「いい子すぎる」打ち合わせ中の第5子すやすやショット
辻は「午前中の打ち合わせ中 いい子に寝ててくれて助かった」とコメント。クッションにくっついてすやすやと寝ている夢空ちゃんの姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「天使」「いい子すぎる」「寝顔が可愛い」「打ち合わせに合わせて寝てくれるなんていい子すぎる」「癒される」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「いい子すぎる」打ち合わせ中の第5子すやすやショット
◆辻希美、打ち合わせ中の夢空ちゃん公開
辻は「午前中の打ち合わせ中 いい子に寝ててくれて助かった」とコメント。クッションにくっついてすやすやと寝ている夢空ちゃんの姿を公開した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使」「いい子すぎる」「寝顔が可愛い」「打ち合わせに合わせて寝てくれるなんていい子すぎる」「癒される」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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