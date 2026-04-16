2024年夏にスーパーの店頭からコメが消えて以来、値上がりが続いている。米の高騰が終わる気配のない一方で、コメの在庫自体は不足していないとも言われる。令和のコメ騒動が浮かび上がらせたのは、単なる不作では説明しきれない構造的な問題だった。※本稿は、流通科学大学教授の白鳥和生『なぜ野菜売り場は入り口にあるのか スーパーマーケットで経済がわかる』（朝日新書）の一部を抜粋・編集したものです。

令和のコメ不足の要因は

不作だけではない！

2024年の夏以降、スーパーマーケットで精米コーナーの棚が空になり、「コメが高い」「手に入らない」との声が広がった。背景には記録的な猛暑による高温障害と天候不順がある。特に東北や北海道といった主産地でも登熟不良が相次いだ。さらに「物流の2024年問題」による集荷・配送の遅れがある。コメは在庫として存在していても、都市部の売り場に届かない事態が起きたのである。

この「コメは余っているはずなのに、なぜ買えないの？」という疑問こそが今回の騒動の核心だ。家庭内炊飯向けの需要は減少している一方、弁当や惣菜、パックご飯など調理済み食品の需要は底堅く、むしろ伸びている。

しかし、農家が作付けする品種と、外食・中食業界が求める「大量調理・長時間保存に適したコメ」は一致しにくい。そのため余剰在庫はあるのに、使えるコメが足りないという需給ギャップが生じた。

さらに制度疲労も重なる。かつての食糧管理制度の廃止後、政府は市場の需給を把握しづらくなり、備蓄米も業務用途に合わない品種が多い。輸入米はミニマム・アクセス枠に限られ、円安や国際競争でむしろ高値になりがちだ。

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