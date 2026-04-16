【独自】児童の殺害も認める…遺体遺棄容疑で逮捕の父親　遺体を数カ所にわたって移動か【京都小学生行方不明】

京都・南丹市で11歳の男子児童の遺体を遺棄した疑いで父親が逮捕された事件で、父親が児童の殺害についても認めていることが新たに分かりました。

午前10時から、南丹警察署で、安達結希（ゆき）さん（11）の遺体が遺棄された事件の捜査本部を設置する記者会見が開かれました。

死体遺棄の疑いで16日未明に逮捕された、結希さんの父親で会社員の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）は、3月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでの間に、市内の山林などに結希さんの遺体を運び込み、遺棄した疑いが持たれています。

安達容疑者は調べに対し、「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めています。

結希さんは、3月23日に小学校に登校せず行方不明となっていて、当時、安達容疑者は警察に対し、「結希さんを車で学校に送り届けた」と説明していましたが、周辺の防犯カメラに結希さんの姿は映っておらず、目撃情報もありませんでした。

そして捜査関係者によると、安達容疑者が結希さんの殺害についても認めていることが新たにわかりました。

また16日午前の会見では、安達容疑者が遺体をある場所から、ほかの場所へと、数カ所にわたって移したとみられることが明かされていて、警察は事件のくわしい経緯を調べる方針です。