16日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数397、値下がり銘柄数141と、値上がりが優勢だった。



個別ではＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>がストップ高。Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ<135A>、カウリス<153A>、インフォメティス<281A>、ミーク<332A>、ジェイドグループ<3558>など17銘柄は年初来高値を更新。ビーマップ<4316>、アスタリスク<6522>、ステラファーマ<4888>、データセクション<3905>、ｎｏｔｅ<5243>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、ラクサス・テクノロジーズ<288A>、海帆<3133>、夢展望<3185>、フィットクルー<469A>など9銘柄が年初来安値を更新。コアコンセプト・テクノロジー<4371>、タイミー<215A>、リファインバースグループ<7375>、アミタホールディングス<2195>、ビザスク<4490>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース