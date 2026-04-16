「ふしぎの国のアリス 4K UHD＋ブルーレイセット」

WDUA-1188 7,590円 2026年7月22日発売

発売元：ウォルト・ディズニー・ジャパン

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

(C)2026 Disney

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー不朽の名作アニメーション「ふしぎの国のアリス」を7月22日に4K Ultra Blu-ray盤で発売する。BDとの2枚組で、価格は7,590円。

「ふしぎの国のアリス」は、世界125の原語で翻訳されているルイス・キャロルの名作「不思議の国のアリス」と「鏡の国のアリス」を原作に、1951年に製作されたディズニーアニメーション。1952年のアカデミー作曲賞にノミネートされ、現在でも世界中の人々に愛され続けているディズニーの代表作。

今回発売するUHD BD盤は、アメリカの劇場公開75周年を記念したもの。ディズニーのフィルム・レストレーション・チームが総力を挙げて貴重な映像を修復、さらに、ウォルト・ディズニー・アニメーション・リサーチ・ライブラリーが保存するオリジナルの原画を参考にし、「当時の映画製作者たちの意図を忠実に再現し、美しく鮮やかな4K UHDが誕生した」という。

「ふしぎの国のアリス」4K UHD＋ブルーレイ セット 7/22発売

退屈な昼下がり、アリスは大忙しで走っていく白うさぎを追いかけるうち、深い穴に落ちてしまう。体は伸び縮み、美しい花たちは歌いだし、“お誕生日じゃない日”をお祝いし、おかしなことばかりが起こる奇妙な世界。双子のディーとダム、チェシャ猫、マッドハッター、ハートの女王などが現れて、アリスはシュールで不思議な冒険を続けるが…。

UHD BD/BD音声共に、英日DTS-HDマスター・オーディオ 5.1ch収録。BDには、制作の舞台裏やメイキング・オブ「ふしぎの国のアリス」、未発表曲、未公開シーン集などを収めている。