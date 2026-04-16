〈「テロリスト！」「え？ウソでしょ。逮捕？」“ヨーロッパ最後の独裁国家”ベラルーシで撮り鉄→警察に見つかり…24歳日本人を襲った恐怖〉から続く

2024年12月、かつて「ヨーロッパ最後の独裁国」と称された東欧ベラルーシで、鉄道撮影をしていた一人の日本人、照井希衣さん（25）が拘束された。ロシアの同盟国であり、ウクライナ侵攻の拠点でもあるこの国で、秘密警察KGBによる尋問、そして拘置所での生活が始まった。アイコン

【画像】ベラルーシで200日超拘束された、照井希衣さん。拘束直前にとった緑色の電車など、この記事の写真をすべて見る。

200日にも及んだ獄中生活。照井さんがそこでとった行動とはーー。軍事ライター・石動竜仁氏による照井さんへのインタビューから、一部を紹介する。



照井希衣さん ©佐藤亘／文藝春秋

照井さんがベラルーシへ向かった動機は、旧ソ連の鉄道車両への純粋な魅力だった。「日本にはない先鋭的なデザインフォルムとか、他国に対して威厳を見せるデザインとか、そういったものに惹かれた」と語る。しかし、鉄道撮影中に職務質問を受け、事態は一変。スパイ容疑で拘束され、秘密警察KGBの調査対象として拘置所での生活が始まった。

囚人からロシア語を教わる「獄中留学」

意外にも尋問は数えるほどしかなく、大半は時計すらない「めちゃくちゃ暇」な時間だったという。この終わりが見えない時間の中で、照井さんが始めたのが、同房の囚人からロシア語を学ぶ「獄中留学」だった。「誰も英語が通じなくて不便だったのもあるし、なによりやることがないから、言語を学ぶいい機会かなと思いました」。

紙切れに単語を書き留め、語彙を増やしていった結果、解放後には翻訳アプリなしで現地の人と意思疎通できるレベルにまで上達した。食事のパンを水で固めてサイコロを作り、囚人たちとボードゲームに興じることもあった。一方で、自身の日記が捨てられたことに抗議すると、看守から何度も平手打ちを受けるという事態も。「人を守る側の立場の人間が加害する側になり得るんだと衝撃を受けましたね」と、振り返る。

拘束から約7ヶ月後、解放は突然訪れた。目隠しと手錠をされ車で連行され、「野山に捨てられるんじゃないか」という恐怖のさなか、車が止まり、突如現れた男性が告げた。「私はアメリカの外交官です。あなた達は自由を手に入れます」。それは米国とベラルーシの交渉による、人質解放の一環だった。

「外務省に迷惑かけて血税を使った」という声も

帰国後、照井さんは「のこのこ撮り鉄に出かけて、外務省に迷惑かけて血税を使った」など、世間からの厳しい声も目にした。この批判に対し、照井さんは「それはもう本当にすみませんでしたと言う他ないです。反論の余地はないですよね」と率直に語る。危険な地域への渡航を反省しつつも、自身の行動は承認欲求からではなく、「あくまで自分の興味の方が先にある」と述べた。

そのうえで、この体験を著書『ベラルーシ獄中留学記』にまとめた理由について、照井さんは「稀有な出来事ではあると思うので、こういうことが実際に起きたんだよっていうのを知ってほしい」と語る。そして、拘留中支えとなった在ベラルーシ、在リトアニアの日本国大使館関係者に対し、「ご迷惑をおかけしたお詫びと、お礼を、改めて申し上げたいです」と深い感謝の言葉で締めくくった。

インタビュー本編では、獄中生活の詳細、家族との関係などについても語られている。

撮影＝佐藤亘／文藝春秋

※2026年4月15日現在、外務省はベラルーシ全土に高い危険情報を発出しています（ウクライナとの国境周辺地域で危険レベル4〔退避勧告〕、それ以外のベラルーシ全土で危険レベル3〔渡航中止勧告〕）。不要不急の渡航の中止、滞在中の場合は早期出国が強く求められています。

（「文春オンライン」編集部）