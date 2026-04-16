【京都府】「風情、情緒があります」″美人の湯″でくつろげる「嵐山温泉」の魅力とは？
嵐山温泉は、2004年3月に京都屈指の観光地・嵐山に開湯しました。平安時代から貴族の別荘地として愛されてきた嵐山は、今も色濃く残る優雅な雰囲気と歴史ある寺社、そして豊かな自然が共存するエリアです。
泉質は「単純温泉」で、微白濁のまったりとした肌触りが特徴 。特に美肌への効果が高いと言われており、「美人の湯」として人気です。
伝統と格式を感じる老舗旅館などでこの湯を楽しむことができ、京都らしい行き届いたおもてなしとともに、観光の疲れをゆったりと解きほぐすことができます。嵐電「嵐山駅」には駅のホームに足湯もあり、散策の合間に気軽に名湯を体験できるのも魅力のひとつです。
アクティビティも充実しており、渓谷美を堪能できる「保津川下り」や「嵯峨野トロッコ列車」で四季折々の絶景を楽しむことができます。また、嵐電「嵐山駅」構内には、約600本の京友禅の柱が並ぶ「キモノフォレスト」があり、夜のライトアップは非常にフォトジェニックです。
また、昭和16年創業の「新八茶屋」の抹茶ソフトクリームや、「eXcafe（イクスカフェ）京都嵐山本店」の自分好みに焼けるお団子セットなど、食べ歩きや和モダンなカフェでのひとときも嵐山観光の醍醐味（だいごみ）です。
日帰りで温泉を楽しみたい人には、渡月橋近くの「京都 嵐山温泉 湯浴み処 風風の湯」もおすすめです。
「景色が素晴らしい。風情、情緒があります」（50代男性／京都府）」
「観光地が多数あるイメージがあり、食べ歩きなどもして観光したいと思った為」（30代女性／千葉県）」
「嵯峨野の竹林、渡月橋などの名所が近く、湯豆腐や湯葉などの味覚も楽しめるから」（40代女性／愛媛県）」
「観光を楽しんだ後に温泉で癒される最高の旅ができそうです」（40代女性／広島県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
泉質は「単純温泉」で、微白濁のまったりとした肌触りが特徴 。特に美肌への効果が高いと言われており、「美人の湯」として人気です。
伝統と格式を感じる老舗旅館などでこの湯を楽しむことができ、京都らしい行き届いたおもてなしとともに、観光の疲れをゆったりと解きほぐすことができます。嵐電「嵐山駅」には駅のホームに足湯もあり、散策の合間に気軽に名湯を体験できるのも魅力のひとつです。
「嵐山温泉」周辺には何がある？周辺には、嵐山のシンボルである「渡月橋」や、幻想的な緑のトンネルが続く「竹林の道」など、数多くの定番スポットがあります。世界遺産に登録されている「天龍寺」の曹源池庭園や、縁結びで有名な「野宮神社」も徒歩圏内です。
アクティビティも充実しており、渓谷美を堪能できる「保津川下り」や「嵯峨野トロッコ列車」で四季折々の絶景を楽しむことができます。また、嵐電「嵐山駅」構内には、約600本の京友禅の柱が並ぶ「キモノフォレスト」があり、夜のライトアップは非常にフォトジェニックです。
また、昭和16年創業の「新八茶屋」の抹茶ソフトクリームや、「eXcafe（イクスカフェ）京都嵐山本店」の自分好みに焼けるお団子セットなど、食べ歩きや和モダンなカフェでのひとときも嵐山観光の醍醐味（だいごみ）です。
日帰りで温泉を楽しみたい人には、渡月橋近くの「京都 嵐山温泉 湯浴み処 風風の湯」もおすすめです。
「風情、情緒があります」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「景色が素晴らしい。風情、情緒があります」（50代男性／京都府）」
「観光地が多数あるイメージがあり、食べ歩きなどもして観光したいと思った為」（30代女性／千葉県）」
「嵯峨野の竹林、渡月橋などの名所が近く、湯豆腐や湯葉などの味覚も楽しめるから」（40代女性／愛媛県）」
「観光を楽しんだ後に温泉で癒される最高の旅ができそうです」（40代女性／広島県）」
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)