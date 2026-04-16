ある深夜、突如開催された猫たちの大運動会。躍動感あふれる楽しそうな姿と終わった後の可愛すぎる様子が、Instagramで32万回以上再生されるほど反響が寄せられました！コメント欄には「イキイキしてますね～！」「素晴らしい躍動的な瞬間が見れて嬉しいですw」「運動会もその後の落ち具合も最高♡」などの声が寄せられています。

【動画：深夜に突如開催される『猫の大運動会』→終わった後の様子を見ると…かわいすぎる瞬間】

突如開催される深夜の大運動会

Instagramアカウント「ネネ&らいと（@nene_raito_i）」さまは、猫の「ネネ」ちゃんと「らいと」くんの賑やかで愉快な日常が紹介されています。

この日、飼い主さんが寝た後に何やら物音が……。

なんと、部屋の奥から突如飛び出してきたネネちゃん！そのまま、ものすごい躍動感で部屋を走り抜けていくではありませんか！

さらに続けて……

らいとくんも登場！ネネちゃんを追いかけるように、部屋を颯爽と駆け抜けていきました！……どうやら2匹で、深夜に大運動会を開催し始めたようです。

主の睡眠が妨害されるほどの騒ぎっぷり！

その後、しばらくすると攻守が変わり、逃げていくらいとくんを捕まえようと追いかけていくネネちゃんの姿が！

らいとくんとネネちゃんは、こうして深夜に突然、大運動会を開催することがあるとのこと。深夜でも元気いっぱい駆け回る姿は、とても微笑ましく可愛らしいですね！

走り回った後は…

そして、飼い主さんが起きて部屋にやってきてみると……

床にぐっすり寝落ちていたのでした！大運動会は、満足のいく結果で終わったようですね。

そんな可愛らしい2匹の走り回る様子は、Instagramで32万回以上再生されるほど話題になっています。

コメント欄には「イキイキしてますね～！」「素晴らしい躍動的な瞬間が見れて嬉しいですw」「運動会もその後の落ち具合も最高♡」といった声が寄せられ、その元気っぷりに多くの人が笑顔になりました。

そんな2匹の他の日の様子は、Instagramアカウント「ネネ&らいと」さまからご覧いただけます。どの投稿も元気いっぱい、無邪気さを感じられる姿ばかりですよ！

ネネちゃん、らいとくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ネネ&らいと（@nene_raito_i）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。