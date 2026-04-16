レイカーズの八村塁（28）が15日（日本時間16日）、練習後にメディア取材に応じた。18日（同19日）に開幕するロケッツとのプレーオフ1回戦に向けて意気込んだ。メディア取材の様子を地元メディア「レイカーズネーション」がYouTubeに動画投稿した。

レイカーズはレギュラーシーズン最終戦でジャズと対戦。八村が22得点10リバウンドの今季初となるダブルダブルでレギュラーシーズン最終戦を白星で締めて3連勝を飾った。この結果によってレイカーズは、プレーオフ1回戦で西5位のロケッツと激突する。

ロケッツの印象について「とても若くて、エネルギッシュなチーム。彼らはアグレッシブにプレーしてくるし、特にリバウンドが強い。自分たちもフィジカルな戦いに備える必要がある。前回の対戦から学んだことを活かして、最初から自分たちのペースで試合を進めたいですね」

そしてリバウンドと3Pシュートが勝利への課題になるという。

「ここ数試合、リバウンドが課題になっていると感じている。相手にセカンドチャンスを与えないことが重要。また、外からのシュート（3ポイント）についても、自分も含めてオープンな状態なら迷わず打って、決め切る必要がある。それができれば、インサイドももっと攻めやすくなりますしね」と説明した。

そしてチームからは、常にアグレッシブなプレーが求められていることも明かした。「今は自分のやるべきことが明確になっている。ディフェンスで相手のキーマンを抑え、オフェンスでは速攻で走り、チャンスがあれば積極的にシュートを狙う。コーチからも常に『アグレッシブでいろ』と言われている。チームメートとの連携も日に日に良くなっていると感じている」と語った。

最後に「今はチームの雰囲気も良く、お互いを信頼してプレーできています。順位を上げるためにも、一つひとつの試合を大切に戦っていきたい。自分たちはもっと良くなれると確信している」と意気込んだ。