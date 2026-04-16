【校閲クイズ】「株の値動きが激しい世の中ではあるが、だからこそ投資的な金融商品には手を出さず、長期・積立・分散を合言葉に手堅い資産形成を目指すべきである」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

つぎの文章の誤りを見つけてください

「株の値動きが激しい世の中ではあるが、だからこそ投資的な金融商品には手を出さず、長期・積立・分散を合言葉に手堅い資産形成を目指すべきである」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

難しかったのではないでしょうか。文の後半を読むと「投資」はむしろ推奨していることがわかります。ここで著者が言いたかったであろうことは「投機」。リスクを負って大きな儲けを狙うことで、デイトレードなどが典型的ですね。文意の理解が必要な問題でした。

× 「株の値動きが激しい世の中ではあるが、だからこそ投資的な金融商品には手を出さず、長期・積立・分散を合言葉に手堅い資産形成を目指すべきである」

〇 「株の値動きが激しい世の中ではあるが、だからこそ投機的な金融商品には手を出さず、長期・積立・分散を合言葉に手堅い資産形成を目指すべきである」

【校閲クイズ】「明日の試験は万難を廃して臨みたい」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？