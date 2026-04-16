この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

韓国文化を紹介するYouTubeチャンネル「パクくんTV」が、「日本人の9割が勘違いしている「韓国料理」の一番大きな誤解」と題した動画を公開。新大久保やコンビニのフェアだけでは分からない、韓国人が実際に熱狂する「日本でまだ知られていない絶品料理」5選を紹介した。

動画ではまず、韓国餃子「マンドゥ」を紹介。日本の餃子と比較してサイズが約2倍あり、皮の中に具が「ずっしりとしまった」主役級の迫力があるという。特に人気なのが「キムチマンドゥ」と「水マンドゥ」で、中でも「ビビゴ マンドゥ」は韓国国内でシェアの5割を占める国民食だと解説。「一口で韓国の食卓の温かさがシュワっと心に沁みてきます」と、その魅力を語った。

次に挙げたのは、麺料理の「ジャージャー麺」と「ビビ麺」だ。日本では辛ラーメンのイメージが強いが、現地ではこれらがラーメン級の国民的人気を誇るという。ジャージャー麺は「甘くて焦げ感のある黒い味噌ダレ」が特徴で、「ナポリタンのようなB級感とカレーのような中毒性を併せ持つ」と表現。一方のビビ麺は、コチュジャンベースのタレを絡めて食べる冷たい麺で、「甘み・酸味・辛味が一気に広がり、喉がキュッとなる爽やかな感じ」と描写した。

さらに、スープご飯である「クッパ」についても言及。日本では焼肉店の締めという位置づけだが、韓国では「内臓の旨味爆弾」のような一杯として愛されている。数時間以上煮込む必要があるため「職人系ラーメン」に近く、日本でのチェーン展開が難しい背景も明かされた。

デザート・飲料部門では、ヨーグルトとチョコクランチなどを混ぜて食べる「ビヨット」と、梨の果肉が入ったジュース「カルベ」を推奨。ビヨットは「食感の遊園地」、カルベは二日酔いに効く「伝説の回復液」「飲むクールタオル」として、現地の学生や会社員に親しまれているという。

動画の最後でパクくんは、これらの商品はAmazonなどの通販でも入手可能だと説明。「見つけた時の感動はひとしお」とし、いつもの韓国料理とは一味違う、現地のリアルな食文化を体験してみてほしいと結んだ。

YouTubeの動画内容

00:43

日本の餃子の2倍サイズ「マンドゥ」が主役になる理由
02:19

ナポリタンのような中毒性「ジャージャー麺」と夏の定番「ビビ麺」
04:10

韓国人の心を支える「クッパ」が日本で少ない理由
06:05

朝を楽しくする“食感の遊園地”ヨーグルト「ビヨット」
07:46

二日酔いにも効く伝説の回復液「梨ジュース（カルベ）」

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