進化した最高級グレードとは？

トヨタは2026年4月10日、ミドルサイズミニバン「ノア」の一部改良を実施し、同年5月6日に発売すると発表しました。

今回の改良では、カーボンニュートラルの実現に向け、パワートレインをハイブリッドに統一（ウェルキャブ仕様を除く）するとともに、エアロデザインを採用した「S-X」グレードを新設しました。また、内外装の意匠変更や装備の拡充により、商品力をさらに高めています。

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このように進化したノアの一部改良モデルの中で、最も高価な最上級グレードは、どのような仕様となっているのでしょうか。

初代ノアは2001年、姉妹車「ヴォクシー」とともに登場しました。落ち着いた印象を与えるノアに対し、ヴォクシーは個性的で存在感のあるフロントデザインを採用しており、両車のキャラクターは明確に差別化されています。

現行型は2022年1月に登場した4代目で、8年ぶりのフルモデルチェンジにより、全グレードが3ナンバーサイズへと統一されました。

日本自動車販売協会連合会（自販連）が発表する「乗用車ブランド通称名別順位（新車販売ランキング）」によると、2026年3月の販売台数は8075台を記録し、ノアは第9位にランクインしています。

2026年4月10日に実施された一部改良では、ウェルキャブ仕様を除く全車のパワートレインをハイブリッドに統一したほか、エントリーモデルの「S-X」を新たに設定しました。

フロントフェイスには、プロジェクター式LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付き）、LEDターンランプ、LEDクリアランスランプを採用し、スタイリッシュな印象に仕上げています。フロントグリルは、メッキ部位をメッキモール＋ボディ同色へと変更しました。

インテリアでは、S-Xグレードを除き、シフトノブやウインドウスイッチ周りにピアノブラック塗装を採用しています。

さらに快適性の向上にも配慮しており、防音材などをノイズの侵入経路に最適配置することで静粛性を高めるとともに、減衰力の最適化により乗り心地も改善しています。

こうした改良モデルの中で、最も高価なグレードは「S-Z E-Four」です。ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1925mm、ホイールベースは2850mmです。

エクステリアにはエアロデザインを採用し、ミディアムグレーメタリック塗装の16インチアルミホイールを装着しています。

ボディカラーは、新色「ニュートラルブラック」「アーバンロック」を含む4色から選択可能です。

インテリアカラーはブラックで、シート表皮には合成皮革とファブリックを組み合わせています。

乗車定員は7人で、セカンドシートには折りたたみ式サイドテーブルやアームレストを備えたキャプテンシートを採用しています。

下位グレードとの主な違いとして、「S-Z」では運転席・助手席に快適温熱シートを装備しています。

そのほか、メーターフードに表皮巻きとステッチ加工を施し、インパネにもステッチを追加。

さらにシート表皮の意匠を変更するなど、細部にわたる改良によって快適性を高めています。

マルチインフォメーションディスプレイは、従来の7インチから12.3インチへと大型化されました。

スライドドアには、ワンタッチスイッチ付きの両側パワースライドドアを装備。安全面では、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を搭載しています。

パワートレインは1.8リッターのハイブリッドで、駆動方式は電気式4WD（E-Four）です。

E-Four車には、ドライブモードセレクトに「SNOW EXTRAモード」が追加されました。

燃費はWLTCモードで21.8km／Lを記録しています。

なお、価格（消費税込み）は430万9800円です。一方で最安グレードはS-X（2WD）で326万1500円となっており、両者の価格差は104万8300円となります。