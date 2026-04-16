歌手の新浜レオン（29）が15日、ラゾーナ川崎で初のEP（ミニアルバム）の「New Beginning」の発売記念ライブを行った。推し曲の「LOVEしない？」では、“愛あふレオン”な「LOVEしないダンス」を披露した。

勢いよく膝スラでステージに登場すると、ヒット曲「全てあげよう」や「Fun！ Fun！ Fun！」を披露。そして迎えた「LOVEしない？」で、胸の前に両手でつくったハートマークを突き出したり、上下に動かしたりする「LOVEしないダンス」で観客1500人を盛り上げた。あいにくの雨もなんのその、「レオンパワー全開でいけました！」と笑顔を見せた。

「窓ふきダンス」「膝スラ」「WAKI WAKIダンス」と、キャッチーな振り付けやポーズで話題を呼んできた新浜。今回はハートマークを振りまくダンスで勝負を懸ける。作詞作曲は24年のNHK紅白歌合戦にともに初出場した、同い年の歌手こっちのけんと（29）。「新浜レオンというアニメ作品が昭和にあったら、そのオープニング曲はどうなるか？」をテーマに制作され、新浜の明るさにピッタリのポップなラブソングに仕上がった。

この日もゲストでこっちのけんとが登場し「LOVEしない？」を一緒に歌唱した。新浜は同曲を「歌手という軸は絶対に忘れずに、“どんなことがあっても一緒にいようね”というメッセージをラブとともに届けていきたい」とアピールした。

SNSを起点とした独自のスタイルで歌謡界に新風を吹き込む新浜。「LOVEしない？」の詞には、「デレデレオン」「おつかレオン」といったレオン語のかけ声も登場し、「レオン語の流行語大賞狙ってます」と意欲を燃やした。