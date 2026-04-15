【ひらがなクイズ】愛らしい動物や自らを省みる言葉に共通する2文字は？ 1分以内に挑戦！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、かわいい動物から、精神的な営み、そして春の花に関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□つじ
じ□□はん
□□がん
ヒント：もこもこした羊の子どもや、自分の過ちを厳しく見直すこと、そしてソメイヨシノより少し早く咲くサクラの品種を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こひ」を入れると、次のようになります。
こひつじ（子羊）
じこひはん（自己批判）
こひがん（小彼岸）
どれも正しい日本語になりました。今回は、動物の呼び名、内省に関する用語、そして植物の名称という、全く異なるジャンルの言葉が並んでいました。一つの響きでつながる意外性を発見する面白さがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、かわいい動物から、精神的な営み、そして春の花に関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
じ□□はん
□□がん
ヒント：もこもこした羊の子どもや、自分の過ちを厳しく見直すこと、そしてソメイヨシノより少し早く咲くサクラの品種を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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正解：こひ正解は「こひ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こひ」を入れると、次のようになります。
こひつじ（子羊）
じこひはん（自己批判）
こひがん（小彼岸）
どれも正しい日本語になりました。今回は、動物の呼び名、内省に関する用語、そして植物の名称という、全く異なるジャンルの言葉が並んでいました。一つの響きでつながる意外性を発見する面白さがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)