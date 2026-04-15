お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が14日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。かつて大物女優に向かって“暴言”を吐いた時のことを暴露された。

この日のゲストはお笑いコンビ「ココリコ」の遠藤章造と田中直樹の2人。かつてフジテレビ系で放送されていた、ココリコの冠番組「ココリコミラクルタイプ」の話題で盛り上がった。

最近、女優の松下由樹と番組で会い、「ミラクルタイプ」の話になったと明かした太田。すると遠藤が「覚えてらっしゃいますか？」と切り出した。

「1月1日に生（放送）やったことあるんですよ。で、（爆笑問題の）お2人がゲストで来てくれて。松下さんに、太田さんがいきなり“あのさぁ、あんた太った？”って」

とんでもない“暴言”の暴露に、スタジオの4人は「あったあった」と大爆笑。遠藤は「そんな現場慣れてないから。ミラクルタイプってそんな現場じゃないんですよ。タジタジしながら。そんな力もないし、どう収めていいのか」と苦々しく当時を振り返った。

太田が「覚えてる覚えてる。ちょっと嫌な顔してたもんな」と笑うと、田中直は「何ちゅうこと言うんですか、うちの松下由樹に。ほんまに。ええ加減にしてくださいよ」と突っ込んでいた。