ビーバー（着ぐるみ）VSハンター、狂気の世界観で“命がけの攻防” 映画『FEVER ビーバー！』本編映像
着ぐるみのビーバーたちが人間に反撃する――そんな前代未聞の設定で話題を呼んでいる映画『FEVER ビーバー！』が4月17日より公開される。本作は、動物を着ぐるみで表現するアイデア、せりふを極力排した無声映画風の演出、過激なアクションを融合させた異色のサバイバルコメディ。
【動画】罠にかけたりかけられたり…本編映像
物語は、りんご酒売りだった男が職を失い、ハンターとして森で生きることになったことから始まる。愛する女性との結婚を認めてもらうため、大量のビーバーの毛皮を狩ろうとするが、相手はただの動物ではなかった。知恵と数で対抗するビーバーの大群との戦いは、やがて雪原を舞台にした“全面戦争”へと発展していく。
コミカルでありながらどこか狂気を帯びた攻防戦が展開され、まるでカートゥーンのようなテンポと、実写ならではの体当たりアクションが融合した独特の映像体験を生み出している。
本作を手がけたのは、YouTuberとしても活動するマイク・チェスリック（監督・脚本・製作）と、ライランド・ブリクソン・コールテューズ（出演・脚本・製作）の2人組。低予算ながらアイデアと演出で押し切るスタイルが評価され、2022年のワールドプレミア以降、世界各地の映画祭で話題に。シッチェス・カタロニア国際映画祭をはじめとするジャンル映画祭で注目を集め、口コミで人気を拡大させてきた。
解禁された映像では、ビーバーとハンターによる予測不能な攻防戦が展開。雪に埋もれてやり過ごす「死体のふり作戦」、容赦なく仕掛けられる「トラバサミ作戦」、さらには“テコの原理”を応用した奇想天外な戦法まで、発想は荒唐無稽ながらも戦いは本気。コミカルと狂気が同居する独特のアクションが詰め込まれている。
また、公開初日に劇場で鑑賞した来場者には、オリジナルポストカードをプレゼント（数量限定・一部劇場を除く）。切り取ってしおりやスタンドとしても使用できるユニークな仕様で、劇場販売のパンフレットに付属する“人生やりなおしすごろく”のコマとしても活用できる。
さらに、映画やプロレスをモチーフにしたアパレルブランドとのコラボTシャツも発売中。雪原で繰り広げられるビーバーとハンターの死闘を大胆にデザインしたインパクト抜群の一枚に仕上がっている。
【動画】罠にかけたりかけられたり…本編映像
物語は、りんご酒売りだった男が職を失い、ハンターとして森で生きることになったことから始まる。愛する女性との結婚を認めてもらうため、大量のビーバーの毛皮を狩ろうとするが、相手はただの動物ではなかった。知恵と数で対抗するビーバーの大群との戦いは、やがて雪原を舞台にした“全面戦争”へと発展していく。
本作を手がけたのは、YouTuberとしても活動するマイク・チェスリック（監督・脚本・製作）と、ライランド・ブリクソン・コールテューズ（出演・脚本・製作）の2人組。低予算ながらアイデアと演出で押し切るスタイルが評価され、2022年のワールドプレミア以降、世界各地の映画祭で話題に。シッチェス・カタロニア国際映画祭をはじめとするジャンル映画祭で注目を集め、口コミで人気を拡大させてきた。
解禁された映像では、ビーバーとハンターによる予測不能な攻防戦が展開。雪に埋もれてやり過ごす「死体のふり作戦」、容赦なく仕掛けられる「トラバサミ作戦」、さらには“テコの原理”を応用した奇想天外な戦法まで、発想は荒唐無稽ながらも戦いは本気。コミカルと狂気が同居する独特のアクションが詰め込まれている。
また、公開初日に劇場で鑑賞した来場者には、オリジナルポストカードをプレゼント（数量限定・一部劇場を除く）。切り取ってしおりやスタンドとしても使用できるユニークな仕様で、劇場販売のパンフレットに付属する“人生やりなおしすごろく”のコマとしても活用できる。
さらに、映画やプロレスをモチーフにしたアパレルブランドとのコラボTシャツも発売中。雪原で繰り広げられるビーバーとハンターの死闘を大胆にデザインしたインパクト抜群の一枚に仕上がっている。