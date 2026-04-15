新浜レオン、こっちのけんとに“恋愛下手”と明かされる あおり受けるも自信満々に歌唱
歌手の新浜レオン（29）が15日、川崎で行われた1st EP『New Beginning』のリリースイベント「新浜レオン 今年も集まレオン！2026 in ラゾーナ川崎プラザ」に登場。スペシャルゲストとして登場したこっちのけんとに、“恋愛下手”と明かされた。
【写真】白衣装が似合う！パフォーマンスをする新浜レオン
プライベートでも交流がある2人。けんとは「レオンさんといえば、明るくてかっこいいけどちょっとドジ。たまに抜けている」と冗談めいて話し、会場を笑いに包んだ。
続けて「7年間、○○レオンというのを染みつかせているはずなのに出ない。これがレオンさんの良さ」と新浜の魅力を語った。イベント中のトークでも、けんとが「感謝感激雨あらレオン」「愛あふレオン」など“レオン語”を披露。新浜よりも使いこなしていた。
さらに、けんとは新浜の恋愛面についても言及。「プライベートで話してると恋愛下手。『好きってなんだっけな、わかんないや』と言っている」と新浜の意外な一面を明かし、「レオンさんの恋愛面、恋心を応援していただいたら」と呼びかけた。新浜は「歌いづらい…」と苦笑い。けんとから「歌いづらくても歌えるんじゃないですか」とあおられると、「歌いますよ」と自信満々で返答。仲良い2人のやりとりが続いた。
イベントでは、新浜が「全てあげよう」「Fun! Fun! Fun!」を歌唱した後、2人で「はいよろこんで」「LOVEしない？」を披露。会場を熱気に包んだ。
【写真】白衣装が似合う！パフォーマンスをする新浜レオン
プライベートでも交流がある2人。けんとは「レオンさんといえば、明るくてかっこいいけどちょっとドジ。たまに抜けている」と冗談めいて話し、会場を笑いに包んだ。
さらに、けんとは新浜の恋愛面についても言及。「プライベートで話してると恋愛下手。『好きってなんだっけな、わかんないや』と言っている」と新浜の意外な一面を明かし、「レオンさんの恋愛面、恋心を応援していただいたら」と呼びかけた。新浜は「歌いづらい…」と苦笑い。けんとから「歌いづらくても歌えるんじゃないですか」とあおられると、「歌いますよ」と自信満々で返答。仲良い2人のやりとりが続いた。
イベントでは、新浜が「全てあげよう」「Fun! Fun! Fun!」を歌唱した後、2人で「はいよろこんで」「LOVEしない？」を披露。会場を熱気に包んだ。