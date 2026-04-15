「ジョーカー」（2019年）でアカデミー賞の主演男優賞を獲得した俳優ホアキン・フェニックスが、「パラマウント・スカイダンス」と「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」の合併案に反対する公開書簡に署名した、1000人以上の映画・テレビ関係者に加わった。



【写真】「BlocktheMerger.com」に掲載された公開書簡の署名一覧 ホアキンの名前もある

「ニューヨーク・タイムズ」紙および「BlocktheMerger.com」を通じて公開されたこの書簡には、ベン・スティラー、クリステン・スチュワートを含む1034人が名を連ねている。この動きは、デヴィッド・エリソン率いるパラマウント・スカイダンスが、デヴィッド・ザスラフ率いるワーナー・ブラザース・ディスカバリーを1110億ドル（約16兆6500億円）で買収する計画を2月に発表したことを受けてのものだ。



書簡は、この巨大合併が業界の健全性や多様性に深刻な打撃を与え、雇用減少やコスト上昇を招くと警告。「広範な公益よりも、少数の強力なステークホルダーの利益を優先している」と強く懸念を表明した。



これに対しパラマウントは、懸念を理解しつつも「業界が変革期にある今、ストーリーテリングへの投資を継続できる資金力を備えた企業が必要だ」と反論。合併により競争が強化され、より多くのプロジェクトを支援できると主張している。



その他の署名者には、アダム・マッケイ、ブライアン・クランストン、シンシア・ニクソン、デヴィッド・フィンチャー、ドゥニ・ヴィルヌーヴ、グレン・クローズ、ジェーン・フォンダ、J・J・エイブラムス、ジェイソン・ベイトマン、ジョン・レグイザモ、リン＝マニュエル・ミランダ、マーク・ラファロ、ロザリオ・ドーソン、ティファニー・ハディッシュが含まれる。



ドラマ「LOST」のクリエイターでワーナー傘下のHBOと包括契約を結んでいるデイモン・リンデロフは、インスタグラムで「合併は作品と雇用の減少を意味する。2つのスタジオが統合されれば、一方はゴーストタウンと化す」と現場スタッフへの影響を危惧。闘わずに負けることを拒否するために署名したと、その決意を語っている。



ワーナー・ブラザース・ディスカバリーについては2025年12月、Netflixが約11兆円で買収に合意したと発表していた。しかし、2026年2月に価格高騰を理由に撤退しました。



（BANG Media International／よろず～ニュース）