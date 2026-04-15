高橋ユウ、ほっそりウエスト際立つショート丈トップスコーデ披露「スタイル良すぎ」「憧れる引き締まり方」
【モデルプレス＝2026/04/15】モデルの高橋ユウが14日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップス姿を公開した。
【写真】35歳2児の母モデル「憧れる引き締まり方」美ウエスト輝くミニ丈トップス姿
高橋は「今日もナイスファイト」とつづり、鏡越しのソロショットを投稿。黒のショート丈トップスにシンプルなジーンズを合わせた、ほっそりとした美しいウエストが際立つコーディネートを披露した。
この投稿にファンからは「綺麗なくびれ」「目が釘付け」「スタイル良すぎ」「憧れる引き締まり方」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】35歳2児の母モデル「憧れる引き締まり方」美ウエスト輝くミニ丈トップス姿
◆高橋ユウ、ショート丈トップス姿披露
高橋は「今日もナイスファイト」とつづり、鏡越しのソロショットを投稿。黒のショート丈トップスにシンプルなジーンズを合わせた、ほっそりとした美しいウエストが際立つコーディネートを披露した。
◆高橋ユウの投稿に反響
この投稿にファンからは「綺麗なくびれ」「目が釘付け」「スタイル良すぎ」「憧れる引き締まり方」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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