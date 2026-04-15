「ファンタスティックな中盤だ」マンUで躍動した田中碧らを元英代表DFが絶賛！残留を争う名門には恐怖？「恐ろしい」「トッテナムはまったく及ばない」
田中碧が所属するリーズは４月13日、プレミアリーグ第32節でマンチェスター・ユナイテッドに敵地で２−１と勝利した。田中は４か月ぶりに先発出場し、74分までプレーしている。
12月15日の16節ブレントフォード戦以降、スタメンに名を連ねることがなかった田中。だが、アントン・シュタッハの負傷もあり、久しぶりの先発出場を果たすと、攻守に存在感を放った。
リーズ専門サイト『LeedsAllOver』によると、元イングランド代表DFのジェイミー・キャラガーは、「彼（イーサン・アンパドゥ）が中心にいて、中盤でタナカとファンタスティックだった」と、リーズの中盤に賛辞を寄せている。
前半に２点のリードを奪ったリーズは、後半に退場者を出したユナイテッドに１点を返されたが、逃げ切ってリーグ戦７試合ぶりの白星。ユナイテッドOBの元イングランド代表DFガリー・ネビルは、『Sky Sports』で「リーズにとって歴史的な夜だ」と称賛した。
ついに降格圏に転落した17位の名門トッテナムとは６ポイント差になった。ネビルは「今日の彼ら（リーズ）は本当に良いパフォーマンスだったと思う」と続けている。
「今夜の前半は本当に素晴らしかった。トッテナムにはできないパフォーマンスだと思う。トッテナムにとっては恐ろしい点だ。今夜で６ポイント差になったことだけじゃなく、あのパフォーマンスレベルにトッテナムはまったく及ばない」
「全般的に素晴らしい夜だった。プレミアリーグ残留を確実にしていると思う。ここから得られる自信はからね。そして彼らはそれに十分ふさわしかった」
最大の目標である残留に向け、大きく前進したリーズ。今後の４試合のうち３試合は、トッテナムを含むボトム３との対戦。残留確定が近づいてきたなか、田中がさらに出場機会を手にし、そして活躍できるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ダブルタッチでGKをかわしゴール寸前で…田中碧の超決定機逸
12月15日の16節ブレントフォード戦以降、スタメンに名を連ねることがなかった田中。だが、アントン・シュタッハの負傷もあり、久しぶりの先発出場を果たすと、攻守に存在感を放った。
リーズ専門サイト『LeedsAllOver』によると、元イングランド代表DFのジェイミー・キャラガーは、「彼（イーサン・アンパドゥ）が中心にいて、中盤でタナカとファンタスティックだった」と、リーズの中盤に賛辞を寄せている。
ついに降格圏に転落した17位の名門トッテナムとは６ポイント差になった。ネビルは「今日の彼ら（リーズ）は本当に良いパフォーマンスだったと思う」と続けている。
「今夜の前半は本当に素晴らしかった。トッテナムにはできないパフォーマンスだと思う。トッテナムにとっては恐ろしい点だ。今夜で６ポイント差になったことだけじゃなく、あのパフォーマンスレベルにトッテナムはまったく及ばない」
「全般的に素晴らしい夜だった。プレミアリーグ残留を確実にしていると思う。ここから得られる自信はからね。そして彼らはそれに十分ふさわしかった」
最大の目標である残留に向け、大きく前進したリーズ。今後の４試合のうち３試合は、トッテナムを含むボトム３との対戦。残留確定が近づいてきたなか、田中がさらに出場機会を手にし、そして活躍できるか注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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