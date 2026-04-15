「ファンタスティックな中盤だ」マンUで躍動した田中碧らを元英代表DFが絶賛！残留を争う名門には恐怖？「恐ろしい」「トッテナムはまったく及ばない」

「ファンタスティックな中盤だ」マンUで躍動した田中碧らを元英代表DFが絶賛！残留を争う名門には恐怖？「恐ろしい」「トッテナムはまったく及ばない」