KDDIと沖縄セルラーは、Androidスマートフォン「Nothing Phone (4a)」を発売する。au オンラインショップのSIMフリースマートフォン販売の新ブランド「au Flex Style」では5月8日に、KDDI直営店とau Styleでは5月15日に発売される。予約受付は始まっている。

価格は128GBモデルが5万8800円で、256GBモデルが6万4799円。128GBモデルは、48回の分割払いの場合、月々の支払額は1225円。256GBモデルは、初回のみ1396円で2回目以降は1349円となる。

「Nothing Phone (4a)」は、Nothing製のAndroidスマートフォン。内部が透けて見える定番のシースルーデザインで、背面には光のパターンとサウンドの組み合わせでさまざまな通知を一目で伝える「Glyphバー」を搭載する。0.6倍～70倍のズーム撮影が可能な3眼カメラシステムを備える。

カラーバリエーションは、ブルー、ホワイト、ブラックで、256GBモデルにはこれらに加えてピンクも用意される。IP64準拠の防塵・防水性能や最大水深25cmまで最長20分間の浸水に耐える耐久性がある。