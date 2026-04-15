「冗談だよな？」「見ていて辛かった」なでしこJに敗戦のアメリカ代表に母国ファンもがっくり「ちぐはぐなパフォーマンス」
アメリカ女子代表との国際親善試合３連戦に挑んでいる日本女子代表は現地４月14日、ワシントン州シアトルのルーメン・フィールドで２戦目を戦った。
11日に行なわれた１戦目を１−２で落としていた日本は、２戦目では序盤からチャンスを作るなか、27分に先手を取る。ボックス内右で土方麻椰からのパスを受けた浜野まいかが、巧みなフェイントからニア上に鋭い左足シュートを突き刺して先制点を奪う。
１点リードで後半に入ると、攻勢を強めたアメリカの猛攻を受けるも、集中力の高い守備で最後まで守り切り、１−０で勝利した。
FIFAランキング２位のアメリカが、同８位の日本に敗れると、母国のファンは落胆。SNS上では以下のような声が上がっている。
「冗談だよな？」
「見ていて辛かった」
「恥ずかしい」
「攻撃にまったく迫力がない」
「緊張感が欠如している」
「ちぐはぐなパフォーマンス」
「アメリカ代表選手の弱点が露呈した」
「酷い試合だよ」
「鈍い、怠惰、臆病」
結果にも内容にも満足はしていないようだ。なお、日本は２戦目の勝利でFIFAランクは３ランクアップの５位に浮上した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浜野まいかの決勝点！
11日に行なわれた１戦目を１−２で落としていた日本は、２戦目では序盤からチャンスを作るなか、27分に先手を取る。ボックス内右で土方麻椰からのパスを受けた浜野まいかが、巧みなフェイントからニア上に鋭い左足シュートを突き刺して先制点を奪う。
FIFAランキング２位のアメリカが、同８位の日本に敗れると、母国のファンは落胆。SNS上では以下のような声が上がっている。
「冗談だよな？」
「見ていて辛かった」
「恥ずかしい」
「攻撃にまったく迫力がない」
「緊張感が欠如している」
「ちぐはぐなパフォーマンス」
「アメリカ代表選手の弱点が露呈した」
「酷い試合だよ」
「鈍い、怠惰、臆病」
結果にも内容にも満足はしていないようだ。なお、日本は２戦目の勝利でFIFAランクは３ランクアップの５位に浮上した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浜野まいかの決勝点！