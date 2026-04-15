任天堂の人気ゲーム『ゼルダの伝説』ハリウッド実写映画の主要撮影が完了したことがわかった。米ソニー・ピクチャーズが映画見本市「CinemaCon 2026」で明らかにしたと米が伝えている。

撮影は。約5ヶ月に及んだ。2027年5月7日に劇場公開予定で、現在はポストプロダクション（撮影後編集作業）に進んでいる。年内にはなんらかの告知映像が見られるかもしれない。

任天堂にとって『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023）『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（2026）に続くIP映画化企画。マリオはユニバーサル・ピクチャーズ製作・配給（日本は東宝東和）だが、今回のゼルダはソニー・ピクチャーズが手掛けている。

監督は『メイズ・ランナー』3部作や『猿の惑星／キングダム』（2024）のウェス・ボール。プロデューサーは任天堂代表取締役フェローの宮本茂と、『スパイダーマン』『アメイジング・スパイダーマン』シリーズなどを手がけたアヴィ・アラッドが務める。

ゼルダ役のボー・ブラガソンはイギリス出身、2004年生まれの21歳。配信「反逆のネル」（2024）などに出演。リンク役に選ばれたベンジャミン・エヴァン・エインズワースもイギリス出身で、2008年生まれの16歳。トム・ハンクス出演の実写版『ピノキオ』（2022）ではピノキオの声を務めた。

『ゼルダの伝説』ハリウッド実写版映画は2027年5月7日に公開予定。

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