妻夫木聡、“アレルギー”だった「よくお腹をこわすことが多くて」 人間ドックで診断
俳優の妻夫木聡（45）が、14日放送の日本テレビ系バラエティー『ザ！世界仰天ニュース』3時間スペシャル（後8：00）に出演。アレルギーについて明かした。
【写真】“夫婦ペアルック”「色ちの長靴かわい」妻夫木聡らのほほ笑ましいショット
さまざまな仰天ニュースが紹介されるなか、「食の危険」についての話題に。その流れで自身について聞かれると「子どもの頃から朝に牛乳を飲むと、よくお腹をこわすことが多くて」と回顧。「でも昼とか夕方とかに牛乳飲んでも、なんにもなかったんですね」と説明。「つい最近、人間ドックに行っていろいろ調べたら、『妻夫木さんは牛乳アレルギーだねって言われて』」と明かした。
驚きの声が上がるなか「全然知らなくて、そうだったのかって。これからカフェラテも飲めないのかって…」と苦笑いを見せた。
【写真】“夫婦ペアルック”「色ちの長靴かわい」妻夫木聡らのほほ笑ましいショット
さまざまな仰天ニュースが紹介されるなか、「食の危険」についての話題に。その流れで自身について聞かれると「子どもの頃から朝に牛乳を飲むと、よくお腹をこわすことが多くて」と回顧。「でも昼とか夕方とかに牛乳飲んでも、なんにもなかったんですね」と説明。「つい最近、人間ドックに行っていろいろ調べたら、『妻夫木さんは牛乳アレルギーだねって言われて』」と明かした。
驚きの声が上がるなか「全然知らなくて、そうだったのかって。これからカフェラテも飲めないのかって…」と苦笑いを見せた。