¡ÖÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë...¡©¡×¡ÖÇ¾¤Î¥Ð¥°¤«¤È¡×¡¡Èô¹ÔÃæ¤Î¥¢¥ª¥µ¥®¤¬¸«¤»¤¿à¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥óá¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¢Á³
¡Ö¡©¡©¡©¡¡¤É¤æ¤³¤È¡©¡©¡©¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û43.1ËüÉ½¼¨¡¢8700¤¤¤¤¤Í¤Îà¥¢¥ª¥µ¥®¤Î´ñÌ¯¤Ê³ê¶õá
¤½¤ó¤Êº¤ÏÇ¤ÎÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯4·î10Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤·¤¦¤Ý¡¼¤Ë¤å¡Ê¡÷kazantotaki¡Ë¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶õ¤òÉñ¤¦1±©¤Î¥¢¥ª¥µ¥®¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤À¡£
Âç¤¤¯±©¤ò¹¤²¤ÆÈô¤Ö»Ñ¤ÏÌöÆ°´¶¤¬......¤È¤«¤¤¤¦Á°¤Ë¡¢»Þ¡ª¡©¡¡¤Ê¤Ë¤½¤ì¡ª¡©¡¡¤±¤Ã¤³¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤Î»Þ¤¬¡¢¥¢¥ª¥µ¥®¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë......¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡ª¡©
¤·¤¦¤Ý¡¼¤Ë¤å¤µ¤ó¤¬·ã¼Ì¤·¤¿¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï8700·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡©¡ª¡¡Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë...¡©¡×
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤Î¥Ð¥°¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¡¥¢¥ª¥µ¥®¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¿¿´é¤ÇÈô¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¥¸¥ï¤ë¡×
¡ÖºÂÉ¸¥º¥ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤§¡£¥Ð¥°¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥µ¥®»Õ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼êÉÊ»Õ¤Ç¤·¤¿¤«¡×
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï13Æü¡¢Åê¹Æ¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤¦¤Ý¡¼¤Ë¤å¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
»£±Æ»þ¤Ïµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤·¤¦¤Ý¡¼¤Ë¤å¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁáÄ«¤Î»¶Êâ¤Ç¤è¤¯ÃÓ¤ÎÈÊ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ÏÌîÄ»¤ÎÈôæÆ»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥ª¥µ¥®¤Î¼Ì¿¿¤â¡¢¶á½ê¤Î¸ø±à¤ÎÃÓ¤Ç10Æü¤ÎÄ«5»þÈ¾¤´¤í¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ª¥µ¥®¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤³¤Ã¤Á¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï»Þ¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤é¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿£÷¡×¡Ê¤·¤¦¤Ý¡¼¤Ë¤å¤µ¤ó¡Ë
¥¢¥ª¥µ¥®¤¬¶õ¤òÉñ¤¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤1Ëç¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎàÄÁ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÉâÍ·¤¹¤ë»Þ¤Ë¥¢¥ª¥µ¥®¤ÎÉ½¾ð¤È¥Ý¡¼¥º¤¬²¿ÅÙ¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Åê¹Æ¤Ø¤Î¥ê¥×¤Ç»Þ¤¬±©¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ê¤·¤¦¤Ý¡¼¤Ë¤å¤µ¤ó¡Ë
¤¿¤·¤«¤Ë¼Ì¿¿¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é±¦¤ÎÍã¡Ê¼Ì¿¿º¸Â¦¡Ë¤Ë»Þ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£
¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Î»Þ¤ò½¦¤Ã¤¿¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢Ìµ»ö¤Ë±©¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£