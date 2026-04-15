「阪神３−４巨人」（１４日、甲子園球場）

阪神の連勝が４でストップしたが、デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は「阪神打線の強みが表れた」と七回の攻撃に注目した。

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巨人打線では３安打２打点の大城選手がキーマンになった試合でした。浜風が吹く甲子園の右翼席に放り込んだ八回の同点本塁打は本当に素晴らしい当たりでした。

最後は松本選手が試合を決めました。岩崎投手にとっては３ボールとカウント不利になってしまい、２球続けた真っすぐを狙われた形でしたが、あの場面でしっかりと振り切った松本選手を褒めるべきでしょう。

そして何と言っても則本投手が素晴らしかった。年齢を重ねてモデルチェンジし、この日は四隅を丁寧に投げ分け、阪神打線に的を絞らせませんでした。才木投手との投げ合いは見応えがありました。

阪神は連勝が止まりましたが、一時逆転に成功した七回の攻撃では前川選手と高寺選手といった若手が躍動しました。

特に高寺選手の中前適時打は執念でしたね。バットを折られながらも、何とかしたいという気持ちで運んだ一打に見えました。中軸が抑えられても、下位からでも得点を生み出せるという、今の阪神打線の強みが表れた厚みのある攻撃でした。