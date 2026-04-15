漫画『ブラックチャンネル』テレビアニメ化 『週刊コロコロ』5・17連載スタート
漫画『ブラックチャンネル』がテレビアニメ化されることが決定した。また、『月刊コロコロコミック』から『週刊コロコロコミック』へ掲載先を移籍し、5月17日より連載がスタートすることが発表された。
【画像】公開された『ブラックチャンネル』アニメ化ビジュアル
同作は、『月刊コロコロコミック』とPlottにより共同制作しているショートアニメを軸にしたIPプロジェクト。きさいちさとし氏による、ちょっと怖いけど目が離せない「令和の新ダークヒーロー」作品で、悪魔系動画クリエイターのブラックがクラスのアイドルやエリート小学生の裏を暴いたりといった“やりたい放題”の日常を描いている。2020年8月よりショートアニメ版の配信を開始、翌年2021年1月にはコミックスを発売した。
今回のアニメ化を記念して、週刊コロコロコミックで16日まで『ブラックチャンネル』全話を無料公開している。
【画像】公開された『ブラックチャンネル』アニメ化ビジュアル
同作は、『月刊コロコロコミック』とPlottにより共同制作しているショートアニメを軸にしたIPプロジェクト。きさいちさとし氏による、ちょっと怖いけど目が離せない「令和の新ダークヒーロー」作品で、悪魔系動画クリエイターのブラックがクラスのアイドルやエリート小学生の裏を暴いたりといった“やりたい放題”の日常を描いている。2020年8月よりショートアニメ版の配信を開始、翌年2021年1月にはコミックスを発売した。
今回のアニメ化を記念して、週刊コロコロコミックで16日まで『ブラックチャンネル』全話を無料公開している。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優