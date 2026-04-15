Toi Toi Toiが、公式YouTubeチャンネルにて、同じアソビシステム所属のアイドルグループ・log youとのコラボ企画「Toi vs log 同色4番勝負【ピンク戦】わんこそば大食い対決」を公開した。

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Toi Toi Toiチームからはさくらももと山田せいあ、log youチームから小浜菜摘と松本玲奈が登場。第1戦のピンク対決では、さくらと小浜がわんこそば大食い対決に挑戦した。小浜は企画の経緯について「ももちゃんが食べるの好きという話を聞いていて、私も自己紹介で『食べるの大好き』と言うぐらい大好きなので、わんこそばになりました」と説明。さらに「3日前にここで練習してます」と明かし、女性目標数の162杯を超える169杯を練習で食べたことを告白すると、さくらと山田は驚きの表情を見せた。

勝負は20分間で何杯食べられるかを競うルール。練習の成果からペース良く食べ進める小浜に対し、さくらはサポート役の山田の掛け声に笑ったり、「おいしい」と味わうなどマイペースな展開に。7分過ぎにはさくらが「やばいっ、めっちゃ腹いっぱい」と早くも弱音を吐く場面もあった。

残り5分を切ると、さくらは「（プロデューサーである朝倉）未来さんのスパーリングよりキツい」と嘆きつつも懸命に食べ続け、山田が「ももちゃんえらいねー」と励ますなかでタイムアップを迎えた。

通常40分のところを半分の20分で行った結果、さくらは108杯、小浜は148杯を記録し、log youチームが第1戦を制した。山田は小浜の食べっぷりに「これアイドル界でいちばん食べるんちゃう？ これなんかもっと羽ばたいてほしい」と称え、小浜は「ぜひお仕事待ってま～す」とアピールした。

コメントでは「アイドルって過酷」「20分で148…ポテンシャルしかない…！！マジで見つかって欲しい！！」「未来さんよりキツいわろた」といった声が集まっている。

（文=本 手）