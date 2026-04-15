“免許不要”で乗れる！ 新型「4輪車」初公開！

2026年も4月半ばとなり、新しい生活が始まるこの時期。注目を集めているのが、次世代の移動手段です。

特に2023年7月の法改正以降は、「特定小型原動機付自転車」という区分が定着してきましたが、これまでは2輪の電動キックボードタイプが主流でした。

【画像】超カッコイイ！ これが“免許不要”で乗れる「新型 4輪車」です！

そんな中、名古屋に拠点を置くモビリティメーカー「サンエンペラー」が、同社初となる4輪の特定小型原付「LBIRD（エルバード）」を発表しました。

これまでの電動キックボードに対して、安定性や積載性の面で不安を感じていた層にとって、この4輪モデルの登場は非常に意味のあるものとなりそうです。

新型エルバードの最大の特徴は、何と言ってもその4輪構造による圧倒的な安定感にあります。

ボディサイズは全高1350mm×全幅590mm×全高950mmとなっており、特定小型原付の基準（全長1900mm×全幅600mm）に収まるのコンパクトなボディでありながら

、4本のタイヤでしっかりと自立。

2輪車のように停車時に足を着く必要がなく、低速走行時でもふらつくことがありません。

これにより、「16歳以上であれば運転免許なしで利用できる」という手軽さを維持しつつ、これまで2輪の乗り物に抵抗があった高齢層や、重い荷物を運ぶ必要がある主婦層など、より幅広いユーザーに門戸を開いています。

走行性能に関しては、定格出力0.5kWのモーター（0.25kWのモーター2基）を搭載し、特定小型原付の法規に基づいた2段階の速度モードを採用。

車道を走行する際の「車道走行モード」では最高時速20km、歩道を走行できる「特例特定小型原動機付自転車」としての「歩道走行モード」では最高時速6kmでの走行が可能です。

モードの切り替えはスイッチひとつで簡単に行え、歩道走行時には車体前後の最高速度表示灯が緑色に点滅し、周囲に歩行者優先の状態であることを視覚的に知らせます。

また、前後輪にサスペンションを装備しているため、路面の凹凸による振動を効果的に吸収し、長時間の移動でも疲れにくい快適な乗り心地を実現しています。

実用性の面でも、新型エルバードは既存のモビリティとは一線を画しています。

車両中央に大型センターバッグを標準装備するとともに、レジカゴサイズに対応したフロントキャリアや、小物の収納に便利なリアリアアンダーラックをオプション設定。

日常の買い物や通勤・通学のバッグなども余裕を持って積載することができます。

これまで電動キックボードでは難しかった「荷物を積んでの移動」を、4輪の安定性を活かして安全に行えるようになった点は、生活に密着したモビリティとしての価値を大きく高めるでしょう。

さらに、前後ディスクブレーキによる確かな制動力や、夜間走行を支える高輝度なLEDヘッドライトなど、安全装備にも妥協がありません。

電源には家庭用100Vコンセントで充電可能なリチウムイオンバッテリーを採用しており、取り外して室内で充電できる利便性も備わっています。

現在、日本国内では免許返納後の高齢者の移動手段の確保や、ラストワンマイルの交通課題が深刻化しています。

そのため、今回サンエンペラーが提案するこの新型エルバードは、スタイリッシュなデザインと4輪ならではの安心感に、特定小型原付という制度の利便性を融合させたことで、単なる新しい乗り物というだけでなく、社会課題に対するひとつの現実的な回答として機能する可能性も秘めています。

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日本の街並みにおける移動の風景を、より安全で自由なものへと変えていく、自転車に代わる新しい選択肢として、あるいはクルマを手放した後の頼れるパートナーとして、新型エルバードの存在感は高まっていくことでしょう。