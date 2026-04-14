GENERATIONS数原龍友、現在＆幼少期ショット比較「同じポーズすぎる」「面影ある」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】GENERATIONSの数原龍友が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。幼少期の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】LDHイケメン「同じポーズすぎる」現在＆幼少期
数原は肩が上がっている海辺での写真と正装で姿勢よく写っている幼少期の写真を比較。「緊張したら肩が上がるのは子供の頃からの癖だったみたいです」と昔から変わらぬポーズでの写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「面影ある」「尊い」「癖が変わってないの愛おしい」「癒やされた」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LDHイケメン「同じポーズすぎる」現在＆幼少期
◆数原龍友、幼少期ショット公開
数原は肩が上がっている海辺での写真と正装で姿勢よく写っている幼少期の写真を比較。「緊張したら肩が上がるのは子供の頃からの癖だったみたいです」と昔から変わらぬポーズでの写真を披露した。
◆数原龍友の幼少期ショットに反響
この投稿に、ファンからは「面影ある」「尊い」「癖が変わってないの愛おしい」「癒やされた」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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