女優・小西真奈美が13日、自身のインスタグラムを更新。大自然に包まれたショットを投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】47歳とは思えない すべてを包み込むような純白コーデの妖精

6日の投稿で「屋久島での撮影part1.」と題して写真を公開。小西は「決して観光では行けないような場所での 素敵な撮影days。」と記していたが、この日は「屋久島での撮影part1. オフショット」のタイトルで神秘的な景色に包まれた姿を披露。木漏れ日がさしこむ森の中で、柔らかな笑みを浮かべる姿は妖精、あるいは天使降臨というべきか。



小西は「滑りやすい濡れた岩場や板の上を歩く時は 登山靴がここでも大活躍でした」と撮影を振り返り、「健康でいることがいちばんの美しさ」とつづった。シューズで山道を歩く姿、仰向けになって大きく手を広げながら開放感あふれる表情を見せた岩場でのショット、アップのカットではきめ細かな肌が鮮烈に飛び込んでくる。さらに少女のような屈託ない顔も見せるなど、これでもかの魅力が詰まっている。



世界自然遺産の絶景＋47歳とは思えない透明感あふれる小西。最強すぎる組み合わせに、ファンも「素敵」「きれい」「美しい」のオンパレード。称賛はやまず、「天使にみえる」「妖精に見える」「神々しい」などのコメントであふれ、景色＆美貌に「癒されました」といった声も届いていた。



（よろず～ニュース編集部）