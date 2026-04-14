西武・プリンスホテルズワールドワイドは、「福岡プリンスホテル ももち浜」を3月17日に開業した。

建物は地上20階建て。客室は全室オーシャンビューの全229室。博多湾や玄界灘、福岡市内を望める。5階から16階までのスタンダードフロアは平均32平方メートルの広さを有し、一部客室はエキストラベッドを備えて最大3名で利用できる。17階から20階までのクラブフロアには2タイプのスイートルームを設置し、リトリートスイートは海を望むテラスやバスルームを設けた。最上階の専用クラブラウンジはテラスを併設し、軽食やドリンクを楽しめる。

アウトドアテラス席を設けたオールデイダイニング「YOCATERRACE」は、フレンチをベースに地元食材を生かした料理やホテル伝統メニューを提供する。ランチの「選べる7種類のメインとハーフブッフェ」は1名3,600円から、福岡県産鰆のコンフィや鴨とピスタチオのローストを提供するディナーコースは1名9,000円から。アラカルトメニューもある。そのほか館内には、カフェ、イベントホール、フィットネスジム、ランドリー、62台分の駐車場を完備する。

アクセスは、福岡空港から車で約20分、地下鉄西新駅から車で約6分。