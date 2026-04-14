高橋一生「何でもやってくださる」 ドラマ共演の柳沢慎吾のすごさを絶賛！
俳優の高橋一生が14日、都内で行われた『リボーン 〜最後のヒーロー〜』第1話お披露目会＆トークイベントに出席。本作で一人二役を演じている感想と、共演する柳沢慎吾のすごさを力説した。イベントには、中村アン、鈴鹿央士、横田真悠、小日向文世も参加した。
【写真】高橋一生・中村アン・鈴鹿央士・横田真悠が登場 トークイベントの様子
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
高橋は、まったく違う立場の二役を演じることに「あかり商店街とネオシスの会社側と2つあるんですけれど、それぞれが、現場が違うような、作品が違うような感覚で撮影ができているので、とっても面白いです」と振り幅の大きさにやりがいを感じているという。
時代の寵児となる社長を演じているときはシリアスに、あかり商店街では和気あいあいと。高橋は「ドラマ2つ縫っているみたいな感じで僕はやらせていただいている」と独特の感覚があることを明かし、「社会派ドラマとして精神的に追い詰められていく現場のあと、あかり商店街でのほのぼのとした撮影にいくと皆さんが温かく迎えてくださって、本当に楽しいんです」と癒しになっていると語った。
そのほのぼのの中心にいるのが、あかり商店街の池谷印刷工場の一人娘・池谷更紗を演じる中村の父親役の柳沢慎吾だ。この日はサプライズで、柳沢と、岸本加世子が登壇すると、高橋以外は知らなかったようで、中村らは大喜び。
一気に会場が柳沢劇場になるなか、高橋は「突然いつも僕が無茶ぶりをしちゃうんですよね」と柳沢に本番でいろいろなお願いをすることを明かす。柳沢も「急に本番で『渥美清さんやってください』とか言うんですよ。実際やってしまうとそれがオーケーになっちゃう。キャラクターが崩壊しちゃうよね」と笑う。
高橋も「慎吾さんじゃないと出来ないこと。本当に器量がないと成り立たないのですが、ちゃんと受け入れてくださるから、つい言ってしまうんです。申し訳ないのですが、何でもやってくださるので……」と柳沢のすごさを述べていた。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』は、テレビ朝日系にて4月14日より毎週火曜21時放送（初回拡大スペシャル）。
【写真】高橋一生・中村アン・鈴鹿央士・横田真悠が登場 トークイベントの様子
本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高橋）が、ある日突然、時代を遡った2012年の世界で借金まみれの下町商店街に生きる青年・野本英人に転生し、生まれ変わったことの本当の意味を探しながら人生をやり直す《再生＝リボーン》の物語。
時代の寵児となる社長を演じているときはシリアスに、あかり商店街では和気あいあいと。高橋は「ドラマ2つ縫っているみたいな感じで僕はやらせていただいている」と独特の感覚があることを明かし、「社会派ドラマとして精神的に追い詰められていく現場のあと、あかり商店街でのほのぼのとした撮影にいくと皆さんが温かく迎えてくださって、本当に楽しいんです」と癒しになっていると語った。
そのほのぼのの中心にいるのが、あかり商店街の池谷印刷工場の一人娘・池谷更紗を演じる中村の父親役の柳沢慎吾だ。この日はサプライズで、柳沢と、岸本加世子が登壇すると、高橋以外は知らなかったようで、中村らは大喜び。
一気に会場が柳沢劇場になるなか、高橋は「突然いつも僕が無茶ぶりをしちゃうんですよね」と柳沢に本番でいろいろなお願いをすることを明かす。柳沢も「急に本番で『渥美清さんやってください』とか言うんですよ。実際やってしまうとそれがオーケーになっちゃう。キャラクターが崩壊しちゃうよね」と笑う。
高橋も「慎吾さんじゃないと出来ないこと。本当に器量がないと成り立たないのですが、ちゃんと受け入れてくださるから、つい言ってしまうんです。申し訳ないのですが、何でもやってくださるので……」と柳沢のすごさを述べていた。
ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』は、テレビ朝日系にて4月14日より毎週火曜21時放送（初回拡大スペシャル）。