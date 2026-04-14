この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が神奈川エリアの投資適地を層別に公開！『横浜の不動産、どこに投資すべきか迷っていませんか？実はまだ戦えるエリアとその理由を公開します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

神奈川県の不動産投資において、エリア選びを誤ると期待する収益が得られないまま終わるケースは少なくない。不動産投資アドバイザー・木村洸士氏は、『横浜の不動産、どこに投資すべきか迷っていませんか？実はまだ戦えるエリアとその理由を公開します！』と題した動画で、ターゲット層別に最適なエリアを解説した。



木村氏がまず強調するのは、入居者層の違いを理解することが投資判断の出発点になるという視点だ。アパートは単身者やカップルが中心、戸建てはファミリーが主な入居者となるため、求める住環境は根本から異なる。横浜駅周辺のように利便性が高くても、物件価格が高騰するエリアでは家賃との収支が崩れ、利回りが成立しにくい。



単身者向けの新築アパートとして木村氏が注目するのが、横浜市の瀬谷エリアだ。鉄道路線の直通化によって都心へのアクセスが向上し、横浜駅へも約20分で到達できる。駅前には生活利便施設が充実し、単身者の日常需要を満たす環境が整っている。価格上昇が限定的な現時点では、利回りを確保しながら将来の資産価値上昇も期待できる穴場として位置付けられている。



カップルや夫婦向けには、藤沢・湘南エリアが候補に挙がる。再開発が進む藤沢駅を中心に、海沿いの生活感と都心へのアクセスを兼ね備えたエリアとして長年ブランド化が進んでいる。土地価格の底堅さから資産が残りやすく、待機児童が少なく子育て支援が安定している点も、中長期保有を見据えた投資においてプラスに働く。



ファミリー向けの戸建て投資では、厚木市・本厚木周辺が挙がる。海老名など周辺ターミナル駅は物件価格が高めな一方、本厚木はシティ機能を備えながら価格水準が抑えられており、強いファミリー需要が見込める。子育て支援制度が充実し、北部に自然環境も残るなど、生活の総合的なバランスが取れたエリアとして木村氏は評価する。



動画では成約事例として、神奈川県内で新築の単身向けアパートをフルローンで取得し、6.7%台の利回りを実現したケースが紹介された。エリアの将来性と価格水準のバランスを精査し、金融機関との交渉も含めた戦略が実を結んだ事例であり、その条件の詳細は注目に値する。



神奈川県内でも、沿線の変化や再開発の動向を丹念に追えばまだ戦えるエリアは存在する。ターゲット層から逆算したエリア選びという木村氏の視点は、情報が溢れる現代において投資判断の精度を高める上で、一つの確かな軸となりえるものだ。