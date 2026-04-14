14日のソフトバンク-楽天戦…試合前から大盛り上がり

■ソフトバンク ー 楽天（14日・みずほPayPayドーム）

14日にみずほPayPayドームで行われたソフトバンク-楽天戦の試合前に、人気アイドルの「CANDY TUNE」がライブパフォーマンスとセレモニアルピッチを行った。大人気アイドルグループの登場に球場は大きく盛り上がった。

試合開始30分ほど前にグラウンドに姿を見せたCANDY TUNEはヒット曲を披露。その後にはセレモニアルピッチに登場した。7人全員での異例の始球式となった。

大役を終え、福岡県福岡市出身の村川緋杏さんと福岡県北九州市出身の立花琴未さんが報道陣の取材に応じた。村川さんは「本当にホークスはずっとちっちゃい時から見ていましたし、いつかみずほPayPayドームに立てたら……みたいな夢を持っていたんですけど。今回は夢の始球式に出させていただくことができて、とっても嬉しかったです」と笑顔を見せた。

立花さんは「みずほPayPayドームはやっぱり福岡出身だったら絶対に立ちたいっていう夢を持っていたので。まさかこうやって7人で応援できるっていう立場になれたのがすごく幸せですし、それこそ始球式も7人で投げられたので。安心感というか、緊張もほぐれて。選手の方にもたくさん教えていただいたので、すごく楽しい1日になりました」と充実の表情を浮かべた。

CANDY TUNEは試合中のダンスパフォーマンスにも登場する予定だ。（Full-Count編集部）