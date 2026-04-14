韓国人気キャラ「BUTTER FAMILY」日本初上陸！全国5店舗のロフトでポップアップ開催
ロフトは、韓国の人気キャラクター「BUTTER FAMILY」のPOP UP SHOPを、4月16日（木）から渋谷ロフトを皮切りに全国5店舗で開催する。
韓国の「BUTTER SHOP」が手がけるBUTTER FAMILYは、デザートと動物を組み合わせた独創的な世界観と、ふわふわとしたかわいらしさが特徴。
今回は“素材感にこだわったふわふわ“と“キュートな瞳をあしらったキラキラ”をテーマにしたアイテムを中心に、フォトカードキーホルダーやポーチ、ぬいぐるみなど多彩なアイテムがラインアップする。渋谷ロフトでは約300種類、ほか4店舗では約100種類のアイテムが揃う予定となっている。
全店舗で取り扱うアイテムは、バター君やミルクキャット、スクラビットたちをデザインした「ふわふわ フォトカード キーホルダー」（各1518円）や、「ベジギャング キーホルダー」（Mサイズ 各1518円、ミニ 各770円）などが登場する。
キャラクターがスポーツコスチュームをまとった「プレイ Mサイズ キーホルダー」（各1650円）や、「プレイ ミニ キーホルダー」（各1210円）、「プレイ ミニキーホルダー コスチューム」（各1210円）は、野球やサッカーなどがモチーフになっている。
渋谷ロフト限定アイテムは、「フェイス巾着ポーチ」（各2090円）やブックデザインの「ふわふわ フォトカードブック」（各1980円）、「ふわふわ フェイス スクエア ポーチS」（各1320円）、2個セットの「キラキラ ペア 洗顔用ヘアバンド」（2200円）などが販売される。
そのほか、耳がついた四角い「ミニキューブクッション」（各1518円）や、リンゴを組み合わせたデザインの「アップルファーム Sサイズぬいぐるみ」（各1518円）も登場する。
「BUTTER FAMILY POP UP SHOP」は、4月16日（木）から渋谷ロフト、4月18日（土）から銀座ロフト・梅田ロフト・京都ロフト・天神ロフトの計5店舗で開催。なお、同時期に韓国のキャラクターやカルチャーを紹介するロフトの恒例イベント「LOFT FUN!FUN!SEOUL」も、4月18日（土）から5月29日（金）まで全国122店舗で開催予定。価格はすべて税込み。商品はなくなり次第終了となる。