韓国人気キャラ「BUTTER FAMILY」日本初上陸！全国5店舗のロフトでポップアップ開催

ロフトは、韓国の人気キャラクター「BUTTER FAMILY」のPOP UP SHOPを、4月16日（木）から渋谷ロフトを皮切りに全国5店舗で開催する。



韓国の「BUTTER SHOP」が手がけるBUTTER FAMILYは、デザートと動物を組み合わせた独創的な世界観と、ふわふわとしたかわいらしさが特徴。

韓国の人気キャラクター「BUTTER FAMILY POP UP SHOP」全国のロフト5店舗で開催

今回は“素材感にこだわったふわふわ“と“キュートな瞳をあしらったキラキラ”をテーマにしたアイテムを中心に、フォトカードキーホルダーやポーチ、ぬいぐるみなど多彩なアイテムがラインアップする。渋谷ロフトでは約300種類、ほか4店舗では約100種類のアイテムが揃う予定となっている。

全店舗で取り扱うアイテムは、バター君やミルクキャット、スクラビットたちをデザインした「ふわふわ フォトカード キーホルダー」（各1518円）や、「ベジギャング キーホルダー」（Mサイズ 各1518円、ミニ 各770円）などが登場する。

「ふわふわ フォトカード キーホルダー」（各1518円）

「ベジギャング キーホルダー」Mサイズ（各1518円）、ミニ（各770円）

キャラクターがスポーツコスチュームをまとった「プレイ Mサイズ キーホルダー」（各1650円）や、「プレイ ミニ キーホルダー」（各1210円）、「プレイ ミニキーホルダー コスチューム」（各1210円）は、野球やサッカーなどがモチーフになっている。

「プレイ Mサイズ キーホルダー」（各1650円）

「プレイ ミニ キーホルダー」（各1210円）、「プレイ ミニキーホルダー コスチューム」（各1210円）

渋谷ロフト限定アイテムは、「フェイス巾着ポーチ」（各2090円）やブックデザインの「ふわふわ フォトカードブック」（各1980円）、「ふわふわ フェイス スクエア ポーチS」（各1320円）、2個セットの「キラキラ ペア 洗顔用ヘアバンド」（2200円）などが販売される。

「フェイス巾着ポーチ」（各2090円）

「ふわふわ フォトカードブック」（各1980円）

「ふわふわ フェイス スクエア ポーチS」（各1320円）

「キラキラ ペア 洗顔用ヘアバンド」（2200円）

そのほか、耳がついた四角い「ミニキューブクッション」（各1518円）や、リンゴを組み合わせたデザインの「アップルファーム Sサイズぬいぐるみ」（各1518円）も登場する。

「ミニキューブクッション」（各1518円）

「アップルファーム Sサイズぬいぐるみ」（各1518円）

「BUTTER FAMILY POP UP SHOP」は、4月16日（木）から渋谷ロフト、4月18日（土）から銀座ロフト・梅田ロフト・京都ロフト・天神ロフトの計5店舗で開催。なお、同時期に韓国のキャラクターやカルチャーを紹介するロフトの恒例イベント「LOFT FUN!FUN!SEOUL」も、4月18日（土）から5月29日（金）まで全国122店舗で開催予定。価格はすべて税込み。商品はなくなり次第終了となる。