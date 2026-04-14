「ベガスの街でストレッチしちゃった笑」タイトなウェアでスイングも　米女子ツアー参戦の女子ゴルファーに「ホントやる事がかわいい」

原英莉花のラスベガスでのオフショットに多くの反響が寄せられた(C)Getty Images

女子プロゴルファーの原英莉花が4月13日、自身のインスタグラムを更新し、米ラスベガスで撮影したオフショットを公開した。

現在、米女子プロゴルフツアーに参戦している原は、インスタに「毎日楽しいなー ベガスの街でストレッチしちゃった笑」と投稿した。

【写真】タイトウェアでスイング！ストレッチも…原英莉花のオフショをチェック

さらに「ゴルフはミスショットしかしてないの？ってくらいミスの動画しかなくてびっくり笑 試行錯誤、良くなってる気はしてるんだけど また次週からがんばりまぁす」と綴り、ラスベガスの街でストレッチする姿や、タイトなウェアでゴルフのスイングをする写真などを公開している。

この投稿にファンから「ベガスでストレッチとか発想が好き ボールで雪だるまつくってるのもホントやる事がかわいい」「Vegasの街でストレッチとか凄い というか、身体柔らかい！！」「永久保存します」「脚細い〜！スイングも綺麗！」と、多くの反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]