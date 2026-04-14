【乃木坂46川粼桜 1st写真集「エチュード」】 4月14日発売 価格：2,855円

撮影／須江隆治

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新潮社は、「乃木坂46川粼桜 1st写真集『エチュード』」を4月14日に発売した。価格は2,855円。造本はA4判でオールカラー176ページ。

本書は、乃木坂46の5期生で、あざと可愛いキャラクターで人気を集めてきた川粼桜さんの写真集。フランスにて撮影が行なわれ、気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じ、彼女のこれまでにない多彩な表情を引き出した。

南フランスの海辺の街・ニースでは、日差しを浴びて自然な表情を引き出し、水着撮影やランジェリー撮影に挑戦する。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった「パリのスケートリンクでスケートをする」にも臨んでいる。

撮影／須江隆治

撮影／須江隆治

撮影／須江隆治

【川粼桜さんのコメント】

昔からフランスという国に憧れがありました。

2025年に旅行で初めてパリに行った時に、「もしも写真集を出させていただけるなら、この場所で撮影したい」と思っていたので、パリでの撮影が決まった時はすごく嬉しかったです。

また、ニースは今回初めて行ってみて、パリとはまた違った街の趣を感じてすごく好きになりました。

パリとニースという、全然雰囲気が違う2つの街に行けたことによって、違う自分になれたのがすごく良かったです。

撮影に行く前にフランス映画を見ていて「こういう服を着た時にはこういう女の子になりたい」とイメージして撮影に臨んだので、色々な私を楽しんでいただけたら嬉しいです。

1日目から5日目までの変化がわかる、映画みたいな写真集になっていると思います。

写真集に入れる写真も、1枚1枚こだわって選びました。

私のこだわりが詰まった、みなさんに見ていただきたい写真集ができました。この写真集が、私のことを知るきっかけになったら嬉しいです。