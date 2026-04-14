【ファミマ】「超も〜っちりパン」シリーズの新作は“も〜っちり食感”のチョコメロンパン&チーズパン
ファミリーマートは、4月7日から販売している「超も〜っちりパン」シリーズの新たなラインアップとして、「も〜っちり食感チョコメロンパン」(税込170円)、「も〜っちり食感チーズパン」(税込198円)を4月14日から全国の約1万6,400店で発売している。
【「超も〜っちりパン」の画像はこちら】“も〜っちり食感”のチョコメロンパン&チーズパン◆も〜っちり食感チョコメロンパン
【価格】158円(税込170円)
“も〜っちり食感”のチョコチップ入りの生地に、チョコビスケット生地を被せたチョコメロンパン。
【価格】184円(税込198円)
“も〜っちり食感”の生地に、角切りチーズ入りのチーズクリームを包み、シュレッドチーズをトッピングしたチーズパン。
※いずれも沖縄県では仕様と価格が異なる。【「ファミマでも〜ちあわせ」Xキャンペーン 開催】
「超も〜っちりパン」にかけて、もっちり動物造形作家のもんとみさん(Xアカウント:@shigemochi_kun)とコラボしたキャンペーンを実施する。
もんとみさんの制作するキーホルダーとして人気のアヒルと、「も〜っちり食感キャラメルドーナツ」がコラボした「も〜っちりアヒルのぬいぐるみ」を製作した。
2026年4月14日から4月20日までの間、ファミリーマート公式Xアカウント(@famima_now)をフォローの上、指定のハッシュタグをリプライすると、「も〜っちりアヒルのぬいぐるみ」が抽選で2人に当たる。